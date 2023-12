De Euronews

Suspeitos de envolvimento com o Hamas foram capturados pelas Forças de Defesa de Israel.

PUBLICIDADE

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social do Médio Oriente mostram dezenas de palestinianos capturados em Gaza pelo exército de Israel.

Os homens, suspeitos de envolvimento com o Hamas, são vigiados e transportados em roupa interior.

Em Israel, esta quinta-feira, os soldados celebraram o Hanucá (ou Chanucá), uma importante festa judaica, enquanto combates pesados prosseguiam no centro e norte da Faixa de Gaza.

A situação para os refugiados da guerra é alarmante. De acordo com as Nações Unidas, entre 83 e 97% das famílias em Gaza "não estão a consumir quantidades adequadas de alimentos". Com o inverno à porta, as pessoas carecem ainda de roupa quente.

A ajuda que entra diariamente na região é agora menos de metade do que estava disponível durante a trégua.

A UNICEF confirma que a Faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para se ser criança.