Festival Atreju fecha com discursos dos "tenores" da extrema-direita europeia

O festival Atreju, organizado pelo partido Irmãos de Itália, da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, fechou com os discursos de alguns dos tenores da extrema-direita europeia: Meloni e o aliado Matteo Salvini, ou ainda Santiago Abascal, do partido espanhol Vox, convidado especial nesta edição. Ao longo de quatro dias, o festival teve debates e discursos, mas aqui há mais do que política: houve também música e outras atividades. É um evento inspirado no mundo de fantasia de que Meloni é fã, em particular o livro e o filme "História Interminável". Este ano, o evento teve como lema "Bem-vindo de volta, orgulho italiano". "Hoje, todos os caminhos da Europa conduzem a Roma. Hoje, todas as esperanças de uma mudança de direção na Europa, de um regresso às ideias fortes, da necessidade de raízes profundas olham para Roma", disse Abascal no discurso. Sunak, Rama e Musk marcam presença O evento atraiu também personalidades de fora da política, como Elon Musk, ou da direita mais moderada, como o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak ou o chefe do governo da AlbâniaEdi Rama. Os três estiveram reunidos na residência oficial de Meloni para discutir as migrações, no sábado. Meloni e Sunak concordaram em cofinanciar um primeiro projeto ítalo-britânico de repatriamento voluntário assistido para os países de origem, elaborado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) para os migrantes retidos na Tunísia. Os três primeiros-ministros também terão "reiterado a importância de se conseguir uma estabilização definitiva dos Balcãs Ocidentais, também com base nos passos dados recentemente no processo de alargamento da União Europeia aos países da região".