Fim de ano estragado: cheias causam cancelamento de comboios Eurostar

O mau tempo está a estragar os planos de muitos para o fim de ano, com as cheias causadas pela tempestade Gerrit a obrigarem ao cancelamento dos comboios Eurostar entre Londres e a Europa continental.

Este fim de semana, muitos ficaram com os planos para a passagem de ano estragados, devido ao cancelamento dos comboios Eurostar que asseguram a ligação entre Londres e várias cidades da Europa continental, através do Túnel do Canal da Mancha.

Reino Unido

Um túnel sob o rio Tamisa inundou, o que impediu a passagem de todos os comboios entre Londres e Ebbsfleet: Centenas de passageiros viram-se impedidos de subir a bordo do Eurostar na estação de St. Pancras, em Londres, e na parisiense Gare du Nord.

O Reino Unido tem sido fustigado por ventos fortes e chuva intensa provocados pela tempestade Gerrit, o que está a afetar o período festivo a muitos. As tempestades e perturbações nas viagens devem continuar durante este último fim de semana do ano.

Este sábado de manhã, apenas um comboio Eurostar pôde assegurar o serviço.

Alemanha

Na Alemanha, também os níveis de água de alguns rios estão a subir em partes do estado da Baixa Saxónia. As inundações desta semana levaram à retirada de centenas de pessoas em zonas do norte e centro do país. A jusante, o Pretziener Wehr, uma barreira contra inundações construída na década de 1870 num braço do rio e renovada em 2010, foi aberta pela primeira vez desde as grandes inundações de 2013.

Em Meppen, na confluência dos rios Haze e Ems, a situação continua tensa. Os bombeiros e as equipas de emergência estão a trabalhar dia e noite, bombeando a água e reforçando os diques

Os meteorologistas esperam mais chuva para este fim de semana em várias regiões inundadas da Alemanha, mas a precipitação não será tão forte.