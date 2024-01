De Euronews

A comissão eleitoral da Rússia deu luz verde às candidaturas de Leonid Slutsky e Vladislav Davankov, que não representam quaisquer riscos para a reeleição de Vladimir Putin.

A comissão de eleições da Rússia deu aval aos primeiros dois candidatos que irão candidatar-se contra Vladimir Putin nas eleições presidenciais do próximo mês de março.

A comissão aprovou as candidaturas do nacionalista Leonid Slutsky, do Partido Liberal Democrata, e de Vladislav Davankov, do partido liberal Novo Povo..

Nenhum dos candidatos coloca qualquer risco para a reeleição de Vladimir Putin, que domina a política russa desde que chegou pela primeira vez ao Kremlin, em 2000. Os partidos de ambos os candidatos agora aprovados têm apoiado no parlamento a legislação levada a votação pelo partido do presidente, o Rússia Unida. E Slutsky, que lidera a comissão de Negócios Estrangeiros da câmara baixa do parlamento russo, tem sido um proeminente apoiante da política externa do Kremlin.

Dankov, por sua vez, é vice-presidente da câmara baixa do parlamento russo.

O Partido Comunista russo, segunda maior força eleitoral depois do partido Rússia Unida de Putin, designou como candidato Nikolai Kharitonov, mas a comissão eleitoral de Moscovo ainda não deu aval à candidatura. Kharitonov é um veterano dos comunistas e já foi candidato em 2004, tendo então obtido o segundo lugar, com 13,7% dos votos.

Recorde-se que a candidatura presidencial da jornalista Yekaterina Duntsova, que defende a paz na Ucrânia, foi rejeitada em dezembro pela comissão de eleições russa, que alegou que havia erros nos documentos da candidata presidencial. O Supremo Tribunal russo indeferiu o recurso apresentado entretanto por Duntsova.

Pelo menos 29 pessoas apresentaram candidaturas às próximas presidenciais russas, necessitando da aprovação da comissão eleitoral para poderem constar nos boletins de voto.