Alegado ataque aéreo israelita a Damasco mata comandante iraniano

Os meios de comunicação social estatais sírios e um meio de comunicação social iraniano informaram que a vítima seria um membro da Força Expedicionária Quds da Guarda Revolucionária.

Um ataque israelita na capital síria destruiu no sábado um edifício utilizado pelos paramilitares iranianos da Guarda Revolucionária, matando um comandante e um dos seus adjuntos, informaram os meios de comunicação social estatais sírios e um meio de comunicação social iraniano.

A Student News Network do Irão, um meio de comunicação próximo do grupo voluntário Basij, da Guarda Revolucionária, disse que os homens eram membros da Força Expedicionária Quds.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um observatório de guerra da oposição, afirmou que pelo menos cinco pessoas foram mortas no ataque com mísseis, que ocorreu enquanto os oficiais dos grupos apoiados pelo Irão se reuniam.

A televisão estatal síria informou que a "agressão israelita" teve como alvo um edifício residencial no bairro de Mazzeh, na zona ocidental de Damasco, fortemente vigiada, onde se encontram várias missões diplomáticas. O ataque de sábado foi efetuado perto das embaixadas da Venezuela e da África do Sul.

Um funcionário com conhecimento da situação disse que o edifício era utilizado por oficiais da Guarda Revolucionária, acrescentando que os "mísseis israelitas" destruíram todo o edifício e que 10 pessoas foram mortas ou feridas no ataque. O funcionário pertence a um grupo apoiado pelo Irão, mas pediu que o seu nome e afiliação não fossem utilizados porque não estava autorizado a falar publicamente sobre assuntos de segurança.

As forças de segurança posicionaram-se em redor do edifício de quatro andares destruído, enquanto ambulâncias e carros de bombeiros eram vistos na zona. Estava a decorrer uma busca de pessoas presas sob os escombros. Também havia janelas estilhaçadas em edifícios próximos.

O ataque ocorreu no meio de tensões crescentes na região, à medida que Israel avança com a sua ofensiva em Gaza. A ofensiva israelita, uma das campanhas militares mais mortíferas e destrutivas da história recente, já matou cerca de 25 000 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias de Gaza, causou uma destruição generalizada e desalojou das suas casas mais de 80% dos 2,3 milhões de habitantes do território.

No mês passado, um ataque aéreo israelita num subúrbio de Damasco matou o general iraniano Seyed Razi Mousavi, um conselheiro de longa data da Guarda Revolucionária paramilitar iraniana na Síria. Nos últimos anos, Israel tem também visado agentes palestinianos e libaneses na Síria.

Há muito que as autoridades iranianas e sírias reconhecem que o Irão tem conselheiros e peritos militares na Síria, mas negam a existência de tropas terrestres. Milhares de combatentes de grupos apoiados pelo Irão participaram no conflito sírio, que teve início em março de 2011, contribuindo para fazer pender a balança do poder a favor do Presidente Bashar Assad.

Nos últimos anos, Israel levou a cabo centenas de ataques contra alvos nas zonas da Síria, controladas pelo governo e devastadas pela guerra.

Israel raramente reconhece as suas ações militares na Síria, mas já afirmou que tem como alvo bases de grupos militantes aliados do Irão, como o Hezbollah libanês, que enviou milhares de combatentes para apoiar as forças do Presidente sírio.

No início deste mês, um ataque alegadamente levado a cabo por Israel matou o principal comandante do Hamas, Saleh Arouri, em Beirute.

Nas últimas semanas, foram disparados foguetes da Síria para o norte de Israel e para os Montes Golã ocupados por Israel, aumentando as tensões ao longo da fronteira Líbano-Israel e os ataques a navios no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão.