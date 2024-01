De Euronews com Associated Press

Uma reunião em França, no domingo, reúne os chefes dos serviços secretos dos EUA, Israel e do Egito, bem como do primeiro-ministro do Qatar, para mais negociações.

De acordo com dois altos funcionários norte-americanos, os mediadores dizem estar a fazer progressos num potencial acordo no qual Israel suspenderia as operações militares contra o Hamas, em Gaza, durante dois meses, em troca da libertação de mais de 100 reféns que foram capturados no ataque de 7 de outubro contra Israel.

Os funcionários, que pediram o anonimato para discutir as negociações sensíveis, disseram no sábado que os termos emergentes desse acordo ainda por selar se desenrolariam em duas fases.

Na primeira fase, os combates cessariam para permitir que as restantes mulheres, idosos e reféns feridos fossem libertados pelo Hamas.

Israel e o Hamas procurariam então, durante os primeiros 30 dias da pausa, definir os pormenores de uma segunda fase em que seriam libertados soldados e civis israelitas. O novo acordo prevê igualmente que Israel permita a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.

Embora o acordo proposto não ponha fim à guerra, as autoridades norte-americanas têm esperança de que possa lançar as bases para uma resolução duradoura do conflito.

O New York Times noticiou pela primeira vez no sábado que foram feitos progressos no sentido de um acordo para uma pausa nos combates em troca dos restantes reféns.

Espera-se que o diretor da CIA, Bill Burns, discuta os contornos do acordo emergente quando se encontrar no domingo em França com David Barnea, o chefe da agência de informação israelita Mossad, o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o chefe dos serviços secretos egípcios, Abbas Kamel, para conversações centradas nas negociações sobre os reféns, de acordo com três pessoas ligadas à reunião agendada e que não estavam autorizadas a comentar publicamente.

Na sexta-feira, o Presidente Joe Biden falou por telefone com o Presidente egípcio Abdel Fattah el-Sissi e com o emir do Qatar, Xeque Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Os telefonemas com ambos os líderes centraram-se na situação dos reféns.