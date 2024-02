De Euronews

Um pessoa morreu e nove ficaram feridas num tiroteio junto à Union Station de Kansas City, durante os festejos da vitória do Kansas City Chiefs na Super Bowl.

Um tiroteio fez pelo menos um morto e nove feridos em Kansas City, no estado do Missouri, durante os festejos da vitória dos Kansas City Chiefs na Super Bowl, a final da liga norte-americana de futebol americano.

Segundo o chefe do batalhão de bombeiros da cidade, Michael Hopkins, cita a ABC News, três dos feridos estão em estado crítico, cinco outros em estado grave e uma das pessoas não corre risco de vida.

Na rede social X, a polícia de Kansas City indicou que o tiroteio aconteceu perto da Union Station da cidade, uma estação de comboios que concentra ainda teatros, museus e outras atrações.

Segundo as autoridades locais, duas pessoas que estavam armadas foram detidas.

"Qualquer pessoa que se encontre nas proximidades deve abandonar a zona o mais rapidamente e com a segurança possível, para facilitar o tratamento das vítimas do tiroteio. Por favor, evite a área do parque de estacionamento da Union Station para permitir a passagem dos socorristas", aconselhou também a polícia.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a polícia a correr em direção ao local do tiroteio e os adeptos dos Kansas City Chiefs a fugir.

Era esperado cerca de 1 milhão de pessoas na celebração para a qual foram mobilizados 600 elementos da polícia.