O presidente dos EUA admitiu que não estava confiante de que o financiamento seria disponibilizado até a Ucrânia perder mais território.

O presidente dos EUA, Joe Biden, continua confiante de que o Congresso acabará por aprovar um financiamento adicional para a Ucrânia.

Biden tranquilizou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, durante a sua chamada telefónica de sábado, quando a cidade de Avdiivka, no leste do país, caiu no controlo russo.

Mas quando lhe perguntaram se estava confiante de que mais fundos dos EUA chegariam antes de a Ucrânia perder mais território, Biden reconheceu: "Não estou".

A ajuda dos EUA à Ucrânia continua bloqueada no Congresso e os aliados da NATO na Europa estão a lutar para preencher a lacuna.

"Os ucranianos lutaram tão corajosamente", disse Biden. "Há tanta coisa em jogo. A ideia, agora que estão a ficar sem munições, de que nos vamos afastar, acho absurda".

"Défice artificial" de armas para a Ucrânia

A Ucrânia está de novo na defensiva contra a Rússia, numa guerra que dura há quase dois anos e que é dificultada pelo baixo fornecimento de munições e pela falta de pessoal.

Zelenskyy alertou os aliados do seu país para o facto de um "défice artificial" de armas para a Ucrânia poder dar à Rússia espaço para respirar e permitir que "Putin se adapte à intensidade atual da guerra".

"As nossas ações são limitadas apenas pela nossa força", disse Zelenskyy, referindo-se à situação em Avdiivka, depois de o comandante das forças armadas ucranianas ter dito que ia retirar as tropas da cidade para evitar o seu cerco e salvar a vida dos soldados.

A falta de ajuda dos EUA é considerada uma das razões da perda da cidade de Avdiivka, de acordo com os media e especialistas.

De acordo com jornalistas letões que visitaram uma unidade de artilharia ucraniana perto de Avdiivka, as armas de artilharia Howitzer têm estado quase sempre silenciosas nas últimas semanas para conservar munições.

As forças russas efetuaram vários ataques aéreos no leste da Ucrânia no sábado, nas regiões de Donetsk e Kharkiv, matando várias pessoas.

Foi confirmada a morte de uma mulher depois de as bombas russas terem atingido um bairro residencial na cidade de Kupiansk, em Kharkiv.

Cinco pessoas ficaram feridas e as equipas de salvamento afirmam que várias outras poderão ainda estar sob os escombros.