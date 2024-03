Rússia lança ataques com drones contra várias regiões da Ucrânia

De Euronews

A Rússia lançou vários ataques com drones contra a Ucrânia, na noite de terça para quarta-feira. Na região de Sumy, várias pessoas ficaram feridas. De acordo com as Forças Armadas ucranianas, foram lançados 42 drones a partir das regiões de Krasnodar e Kursk e da Crimeia anexada, 38 dos quais foram abatidos. Os drones tinham como alvo as regiões de Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Khmelnitsky, Cherkasy, Kharkiv, Vinnitsa e Sumy.

De acordo com especialistas militares, estes ataques russos em massa têm como objetivo sobrecarregar os sistemas de defesa aérea ucranianos.

Por outro lado, os dirigentes de três regiões russas denunciaram na madrugada de quarta-feira ataques ucranianos com drones. Na região de Kursk, o responsável regional, Roman Starovoit, disse que um drone atingiu um depósito de combustível e lubrificantes.

Como as munições são escassas, os artilheiros ucranianos tentam manter as suas posições.

Esta quarta-feira, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, disse que o Reino Unido está pronto a emprestar à Ucrânia todos os ativos do banco central russo congelados no Reino Unido, na condição de Moscovo ser forçado a pagar reparações à Ucrânia no final da guerra.