A vitória de Trump nas eleições significaria um regresso às políticas que levaram a que 110 milhões de africanos enfrentem atualmente crises humanitárias e ambientais. Mas o que acontece em África não vai ficar em África, escreve Nathaniel Mong'are.

Os decisores políticos africanos estão a preparar-se para o regresso de Donald Trump. Depois de ter vencido as primárias republicanas, as sondagens colocam consistentemente o antigo líder dos EUA a par e passo com o atual Joe Biden numa desforra presidencial.

No entanto, uma vitória de Trump pode acabar por garantir uma catástrofe climática para África e para o mundo, e a Europa tem de tomar nota.

Naturalmente, na mente da maioria dos líderes africanos está o racismo indisfarçável de Trump, personificado no seu discurso cheio de palavrões denegrindo as nações africanas em 2018.

Ele também cortou praticamente todo o financiamento climático para programas dedicados da USAID em África - programas iniciados sob Barack Obama que eram cruciais para promover a resiliência climática, armando os governos africanos com tecnologia, fundos e apoio para combater as alterações climáticas.

A saída do programa - embora tenha dado sinais de um recente renascimento sob a presidência de Biden - marcou anos perdidos e contribuiu diretamente para o agravamento da crise humanitária e ambiental que afecta hoje mais de 110 milhões de africanos.

Mas o que acontece em África não vai ficar em África. As alterações climáticas vão intensificar, e não enfraquecer, a migração.

Os patriotas americanos que querem ver as fronteiras seguras fariam bem em reconhecer que a única forma de o fazer é apoiar as nações africanas a lidar com as alterações climáticas.

Fracasso climático vai agravar exploração das queixas

É por isso que os europeus devem igualmente reconhecer que o regresso de Trump é um sinal de alerta.

Ele representa um novo e perigoso movimento transatlântico de extrema-direita que explora as crescentes queixas devidas aos desafios económicos que, em última análise, estão ligados à nossa dependência crónica dos combustíveis fósseis - que nos fechou numa crise económica inflacionária.

Membros dos Proud Boys e outros manifestantes de direita marcham pela ponte Hawthorne durante uma manifestação em Portland, em agosto de 2019. AP Photo/Noah Berger

As tácticas trumpistas são concebidas para desviar a atenção do público desta realidade, mas estão a ser utilizadas em toda a UE por partidos de extrema-direita que vão desde o AfD da Alemanha até ao Partido da Liberdade de Geert Wilders nos Países Baixos. Isto exige uma luta concertada e não um apaziguamento confuso.

Tanto os partidos progressistas americanos como os europeus precisam de ajudar os eleitores a compreender que o fracasso climático fará arder o seu futuro. De acordo com o Instituto para a Economia e a Paz, a manutenção do status quo criará 1,2 mil milhões de refugiados climáticos até 2050.

Se os americanos e os europeus estão agora preocupados com os migrantes, as alterações climáticas tornarão este desafio insolúvel. É por isso que a UE não deve cometer os mesmos erros que o Presidente Biden em matéria de ação climática.

Washington não está a levar as coisas a sério

Sob a presidência de Biden, assistimos a uma explosão recorde de aprovações de mais licenças de perfuração de petróleo e gás - ainda mais do que Trump - coincidindo com uma nova e gigantesca campanha publicitária que promove o uso alargado de combustíveis fósseis lançada pelo American Petroleum Institute.

Esta abordagem está em contradição com as declarações dos EUA durante a cimeira da ONU sobre o clima COP28, realizada no ano passado nos Emirados Árabes Unidos.

Trabalhadores transportam jarros de água à medida que a Cimeira do Clima COP28 da ONU chega ao fim no Dubai, em dezembro passado. AP Photo/Rafiq Maqbool

Os EUA flertaram publicamente com a ideia de uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e subscreveram o acordo histórico "Consenso dos EAU" para abandonar os combustíveis fósseis e triplicar a capacidade de energia renovável até 2030.

Os EUA também estavam a dormir ao volante quando a COP28 abriu caminho para a operacionalização de um Fundo de Perdas e Danos, há muito aguardado, para apoio rápido e de alívio de catástrofes ao Sul global - os EUA prometeram apenas 17,5 milhões de dólares (16,1 milhões de euros), empalidecendo embaraçosamente em comparação com outras contribuições da Noruega (25 milhões de dólares), Dinamarca (50 milhões de dólares) e Emirados Árabes Unidos (100 milhões de dólares).

E, claro, o próprio Biden esteve conspicuamente ausente da COP28.

No entanto, a UE corre o risco de seguir o mesmo caminho, planeando 205 mil milhões de euros em novos investimentos em gás, enquanto continua a oferecer um apoio insignificante aos investimentos climáticos no Sul Global.

Ou mobilizamos biliões, ou teremos o mesmo destino

Na reunião ministerial da Agência Internacional da Energia (AIE), realizada em Paris no início de fevereiro, os responsáveis políticos dos EUA e da UE pouco disseram sobre os biliões necessários para apoiar as energias limpas em África e noutros locais.

Foi apenas uma semana mais tarde, durante o seu primeiro discurso na sede da AIE em Paris, após a COP28, que o Presidente da cimeira do clima, Dr. Sultan Al Jaber, abordou este elefante na sala.

Exortando os governos e as indústrias a tomarem "medidas sem precedentes" para acelerar a transição para longe dos combustíveis fósseis, apontou o lançamento da Altérra na COP28, o maior veículo de investimento privado do mundo para a ação climática, como um modelo a ser "replicado muitas vezes... O mundo deve elevar a fasquia para enfrentar os desafios que temos pela frente - mobilizando triliões em vez de milhares de milhões".

Pediu também às indústrias para "descarbonizarem à escala", ao mesmo tempo que apelou aos governos para investirem fortemente na expansão das redes nacionais, de modo a poderem absorver novos projectos de energias renováveis a um ritmo acelerado.

É exatamente esta a mentalidade empresarial que os decisores políticos europeus devem adotar hoje. E devem dar prioridade ao desbloqueamento de triliões de financiamento climático para o Sul Global.

Se não o fizerem, não só atirarão África para as chamas da catástrofe climática, como também criarão as bases para uma crise migratória mundial sem precedentes, que poderá ser um presente para a extrema-direita.

Qualquer que seja o destino que enfrentemos em África, chegará rapidamente às costas dos EUA e da Europa.

Mas a realidade é que os africanos querem prosperar em África. Por isso, está na altura de os líderes ocidentais, e europeus em particular, criarem uma nova visão unificadora para um futuro partilhado de prosperidade limpa - ou contar com o fim da experiência da UE.

Nathaniel Mong'are é conselheiro sénior do primeiro-ministro do Quénia. Também ajudou a organizar a primeira Semana Africana do Clima, no Quénia, no ano passado.

