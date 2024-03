De Euronews com Associated Press

Kalle Laanet terá recebido apoio do Estado para arrendar um apartamento pertencente ao seu enteado em Tallinn.

O Ministro da Justiça da Estónia, Kalle Laanet, demitiu-se no sábado devido a uma acusação de corrupção.

O membro do partido reformista no poder tinha alegadamente alugado um apartamento em Talin à empresa do seu enteado durante o seu mandato, tendo as despesas sido reembolsadas pelo Estado. Desde 2021, o montante total foi de cerca de 12 000 euros, de acordo com os meios de comunicação social locais.

"Para garantir a clareza jurídica e o funcionamento pacífico do governo, decidi hoje que não continuarei no cargo de ministro da Justiça", disse Laanet.

Laanet nega as alegações. Diz que decidiu demitir-se para "proteger os seus familiares de ataques públicos".

A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, aceitou a demissão de Laanet e agradeceu os serviços prestados pelo ministro. Laanet deverá permanecer no cargo até que o presidente Alar Karis nomeie um substituto.

Laanet foi ministro da Defesa da Estónia durante um ano, até 2022. Tornou-se ministro da Justiça em abril passado.