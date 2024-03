De Euronews

Gabriel Attal quer reduzir tempo do subsídio de desemprego e fazer outros cortes na despesa pública. Executivo francês propõe-se a atingir défice de 3% até 2027.

PUBLICIDADE

O governo francês vai apresentar medidas para combater o défice, com o foco na redução da despesa pública.

Dados divulgados esta semana mostram que o défice das contas públicas ficou em 5,5% do PIB, muito acima das previsões do governo que colocavam a meta nos 4,9%.

O primeiro-ministro Gabriel Attal acredita que o executivo conseguirá reduzir o défice para 3% - o limite definido pela União Europeia - até 2027, mas analistas e agências de rating não parecem estar tão confiantes.

Numa entrevista, Attal disse que a redução do tempo do subsídio de desemprego, que atualmente é de 18 meses, seria uma das prioridades do governo. A medida já foi contestada pelos sindicatos que alertam para o crescimento da taxa de desemprego no país.

Por outro lado, o primeiro-ministro francês garantiu que o aumento de impostos não fará parte do pacote de medidas para melhorar as finanças públicas.

As propostas do executivo muito provavelmente encontrarão alguma resistência no parlamento, uma vez que o partido no poder do Presidente Emmanuel Macron não tem maioria.