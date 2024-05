Nova linha do metro de Roma não terá gladiadores, mas vai passar por baixo do Coliseu

De Euronews

Começaram as escavações para a passagem da linha C do metro de Roma. Os túneis a 85 metros de profundidade vão passar debaixo do famoso monumento romano. Uma obra complexa, para preservar o que resta das ruínas, e dispendiosa, que será concluída em 2034.

As escavações para a passagem da linha C do metro de Roma pelo centro da cidade entraram na sua fase mais crucial. A Piazza Venezia está a ser escavada até 85 metros para criar os túneis por onde passarão os comboios

Um projeto complexo e há muito adiado para colocar uma linha de metro sob as antigas ruínas romanas e através do centro histórico de Roma entrou numa fase crucial, com a escavação de um muro de contenção de 85 metros de profundidade em torno da estação principal.

Os trabalhos do projeto de cerca de 3 mil milhões de euros, considerado um dos mais complexos do mundo no seu género, deverão estar concluídos em 2034. O engenheiro-chefe da obra Andrea Sciotti afirmou-o durante uma visita ao estaleiro da Piazza Venezia, na quinta-feira.

A linha C do metro de Roma está a ser construída há duas décadas, mas tem sido travada por atrasos burocráticos e de financiamento e, sobretudo, pelas escavações arqueológicas necessárias devido às ruínas subterrâneas das civilizações imperiais romanas e medievais que se encontram pelo caminho.

Uma vez concluída, a linha passará por baixo de alguns dos locais-chave do património cultural mundial, incluindo o Coliseu, a Coluna de Trajano e a Basílica de Maxêncio, o maior edifício do Fórum Romano, bem como por baixo de alguns dos preciosos palácios renascentistas de Roma, de igrejas e do Vaticano.

O Ministério da Cultura italiano tem estado envolvido em todas as fases e estará presente quando as escavações começarem nos primeiros 15 metros da estação Piazza Venezia, onde se encontram as ruínas da Roma antiga. Durante esta fase, os arqueólogos vão liderar as escavações e levarão todos os objetos encontrados para os estudar, restaurar e, eventualmente, colocá-los num museu dentro da própria estação quando esta for inaugurada, disse Sciotti.

Como vão funcionar as escavações na Piazza Venezia?

A prioridade da obra será conservar o património histórico que resta da Roma Antiga, entre os quais o Coliseu (o que resta dele). Construido entre o ano 70 e 82 d. C, o Coliseu tornou-se um dos símbolos do Império Romano. Com uma capacidade de 45 mil espetadores, ali se organizavam diversos eventos, todos eles de extrema violência, como a caça de animais, a execução de prisioneiros e as lutas de gladiadores.

Ao longo de quase dois mil anos, o Coliseu foi atingido por inúmeros terramotos. No início do século V, um forte abalo destruiu grande parte do anfiteatro que, apesar das tentativas de o recuperar, nunca mais voltou ao que era.

No que diz respeito às obras da nova linha do metro, os trabalhos estão na fase preliminar de escavação do muro de contenção de betão com 85 metros de profundidade em torno do perímetro da estação Piazza Venezia.

Um enorme motor hidráulico está a escavar colunas retangulares, depois preenchidas para criar um muro de contenção que impedira a entrada de água e vai proteger o perímetro do local antes de se iniciar a escavação do túnel propriamente dita.

Roma tem duas linhas de metro principais, incluindo uma com paragem no Coliseu. A linha C vai atravessar o coração do centro histórico e ligá-lo ao Vaticano, proporcionando novas opções ao sistema de transportes públicos da Cidade Eterna, cronicamente inadequado.

Assim que a linha chegar à Piazza Venezia, os túneis do metro vão percorrer a 45 metros abaixo do solo, visando preservar os edifícios históricos e as igrejas acima do solo às vibrações que um metro pode provocar na sua passagem.