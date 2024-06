Art Basel, "Inside Out 2" da Pixar e um regresso a Westeros com uma nova série de "House of the Dragon" - eis o que ver, fazer e ouvir este fim de semana.

Exposições

Art Basel no centro de convenções Messe (Suíça)

Uma das maiores feiras internacionais de arte do mundo, a Art Basel acontece anualmente há 54 anos na Suíça, expandindo-se para Miami Beach e Paris. A edição de 2024 decorre até 16 de junho e conta com 285 expositores de todo o mundo, incluindo obras multimilionárias de Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama e Alberto Giacometti. O resto da cidade também participa, com a artista concetual Agnes Denes a apresentar uma nova versão do seu icónico campo de trigo, encenado pela primeira vez em 1982, na Messeplatz, e a instalação de Petrit Halilaj "When the sun goes away" a adornar o Hotel Merian. Saiba mais aqui.

Filmes

Dentro para fora 2

Prepare-se para se emocionar com a chegada aos cinemas da sequela da Pixar de Inside Out, de 2015 - na esperança de trazer alguma "felicidade" aos números das bilheteiras. Continuamos no quartel-general emocional de Riley (Kaitlyn Dias), seguindo a alegria, a raiva, a tristeza, o medo e o desgosto, que conseguiram guiá-la através das provações da mudança para São Francisco no filme anterior. Desta vez, no entanto, Riley tem treze anos, o que significa que há uma série de novas emoções provocadas por hormonas no horizonte. A ansiedade está à espreita.

Tesouro

Este é um filme a evitar, de acordo com o nosso crítico de cinema residente David Mouriquand. Escreve que Treasure, que estreou no início deste ano no Festival Internacional de Cinema de Berlim, é um "road movie frustrantemente sem objetivo que tenta aprofundar o trauma hereditário e o legado do Holocausto". E acrescenta: "Os seus esforços bem intencionados são prejudicados por um guião que torna o protagonista central completamente insuportável" - apesar dos melhores esforços de Stephen Fry para manter as coisas a flutuar. Leia a sua crítica completa aqui.

Séries de TV

2ª temporada de 'House of the Dragon' (HBO)

Parece que passou uma eternidade desde que a primeira temporada de"House of the Dragon" foi para o ar em 2022 - e que grande suspense nos deixou, com Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) a saber do assassinato do filho e a virar-se para a câmara com aquele olhar. Sim, uma guerra civil total está no horizonte em Westeros, enquanto a Rainha Rhaenyra luta para manter o seu reinado sobre o Rei Aegon. Haverá muita violência, muito incesto e muitos dragões durões, como é de esperar quando se entra novamente na imaginação de George R. R. Martin. Só esperamos que desta vez tenham calma com as cenas de parto - ou então temos de repensar o nosso visionamento à hora do jantar.

Música

John Grant: 'The Art of the Lie' (A Arte da Mentira)

O mais recente álbum de John Grant, "The Art of the Lie", é uma maravilha sónica espetacular de ficção científica. É o sétimo projeto a solo do cantor e compositor americano de 55 anos, que foi anteriormente membro do grupo de rock alternativo The Czars. Movendo-se entre faixas de dança funky e frescas dos anos 80, e melodias assombradas de synth-surfing como "The Child Catcher", é uma exploração ricamente emocional do tumulto do século XXI no techno.

Everything But The Girl: 'Amplified Heart'

Todos os meses, escolhemos três grandes álbuns que celebram aniversários importantes. Para junho - 13 de junho de 1994, especificamente - é o "Amplified Heart" dos Everything But The Girl. Embora mais conhecido por faixas como 'Missing', outras faixas de destaque incluem o trio de abertura 'Rollercoaster', 'Troubled Mind' e 'I Don't Understand Anything'.

"As melodias do álbum são subtis e imediatamente cativantes, ao ponto de parecerem que estão connosco desde sempre", escreve David Mouriquand, da Euronews Culture.

Teatro

Romeu & Julieta" no Duke of York's Theatre de Londres (Reino Unido)

Em cena até 3 de agosto, por um período limitado, "Romeu & Julieta" está em exibição no Duke of York's Theatre, em Londres. Embora tenha havido, naturalmente, muitas, muitas adaptações do conto de Shakespeare sobre amantes que se cruzam, o atrativo desta é o seu elenco e realizador entusiasmantes. Tom Holland(Spider-Man: No Way Home) e Francesca Amewudah-Rivers são os protagonistas, enquanto Jamie Lloyd, que mais recentemente trabalhou em"Sunset Boulevard", vencedor de um prémio Olivier, dirige. Lloyd, que é conhecido pelas suas adaptações minimalistas de ensaios clássicos e por trabalhar com grandes estrelas de Hollywood, enquadrou a sua iteração da peça de Shakespeare de 1597 em fragmentos, como se fosse vista através de um sonho. Aviso: Não é provável que restem muitos bilhetes e os que restarem serão caros.