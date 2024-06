Os turistas têm desmaiado nas filas de espera para entrar na Acrópole.

A Acrópole fechou hoje as suas portas aos turistas no meio de uma vaga de calor que fez com que as temperaturas subissem até aos 43 graus Celsius.

A mais popular atração turística da Grécia, a antiga Acrópole, encerrou hoje das 12 às 17 horas, numa tentativa de manter os visitantes em segurança.

Os meios de comunicação social locais relataram desmaios de turistas nas filas de espera para entrar no local. 4 milhões de turistas visitaram o local no ano passado.

Atenas está a utilizar drones para monitorizar as temperaturas em toda a cidade e planear a resposta da saúde pública.

Tourists exit the ancient Acropolis in central Athens on Wednesday, June 12, 2024. AP Photo/Petros Giannakouris

Onda de calor na Grécia: quanto tempo vai durar?

A Grécia é atualmente atingida por uma vaga de calor que começou na semana passada.

A onda de calor é causada por ventos do sul que trazem ar quente e poeira do Norte de África.

As temperaturas na Acrópole atingiram hoje os 39 graus Celsius, mas poderão subir ainda mais, prevendo-se que a vaga de calor atinja o seu pico amanhã (quinta-feira).

Espera-se um tempo mais fresco na sexta-feira.

A Grécia é um dos países mais afetados pelo clima na Europa.

No ano passado, o aumento das temperaturas provocou incêndios florestais mortais e as chuvas irregulares causaram algumas das piores inundações de que há registo, tendo ambas prejudicado as colheitas e os meios de subsistência.

A Acrópole luta contra o turismo excessivo

Há anos que a Acrópole tem tentado controlar o número de visitantes.

Os visitantes já se tinham queixado da sobrelotação do sítio antigo.

Em 2023, as autoridades introduziram um limite máximo de 20 000 visitantes por dia e horários de entrada escalonados.

Os voos para a Grécia serão afectados?

Atualmente, não há notícia de atrasos ou cancelamentos de voos devido ao tempo muito quente.

Como sempre, os passageiros devem consultar os sítios Web das companhias aéreas e dos aeroportos antes de partirem para o aeroporto, caso haja alguma alteração.

As autoridades de Atenas anunciaram o encerramento da Acrópole durante cinco horas devido às temperaturas da vaga de calor que levou também ao encerramento de muitas escolas.

Como é que a Grécia foi afetada pela vaga de calor?

As escolas foram encerradas em zonas do sul e do centro da Grécia, onde as temperaturas foram mais elevadas.

As autoridades de Atenas anunciaram que a recolha de lixo também seria interrompida durante várias horas e que sete espaços com ar condicionado seriam abertos ao público.

É seguro viajar para a Grécia?

Atualmente, nenhum governo europeu emitiu um aviso em relação às viagens para a Grécia.

No entanto, as vagas de calor podem ser muito perigosas, especialmente para as populações mais vulneráveis, como os bebés, as crianças e os idosos.

Os especialistas recomendam que não se exponha ao sol durante as horas mais quentes do dia, normalmente entre as 11h00 e as 16h00, que se cubra se tiver de sair à rua e que se mantenha bem hidratado.