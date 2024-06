Cimeira da Paz na Suíça exige "integridade territorial" da Ucrânia

Num comunicado conjunto, 80 países presentes na cimeira concordam que a "integridade territorial" da Ucrânia deve ser a base de qualquer acordo de paz.

Oitenta países apelaram conjuntamente, no domingo, a que a "integridade territorial" da Ucrânia seja a base de qualquer acordo de paz que ponha fim à guerra da Rússia, embora algumas das principais nações em desenvolvimento não tenham aderido.

O comunicado conjunto encerrou uma conferência de dois dias na estância de Burgenstock, na Suíça, marcada pela ausência da Rússia, que não foi convidada, mas que muitos participantes esperavam que pudesse participar num roteiro para a paz.

Cerca de 100 delegações, na sua maioria países ocidentais, mas também algumas nações em desenvolvimento, estiveram presentes na conferência - e os especialistas estavam atentos para ver como, e se poderiam, alinhar-se com o documento final.

A Índia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram alguns dos países que não subscreveram o documento final, que se centrava em questões de segurança nuclear, segurança alimentar e troca de prisioneiros.

O documento final afirma que a Carta das Nações Unidas e o "respeito pela integridade territorial e pela soberania" podem e vão servir de base para alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia.

Os analistas afirmam que a conferência de dois dias terá provavelmente pouco impacto concreto no fim da guerra, porque o país que a lidera e mantém, a Rússia, não foi convidado - por enquanto. O seu principal aliado, a China, que não participou, e o Brasil, que esteve presente na reunião como observador, procuraram em conjunto traçar caminhos alternativos para a paz.

A reunião procurou também chamar a atenção para a guerra, numa altura em que o conflito em Gaza, as eleições nacionais e outras preocupações têm atraído a atenção mundial.

Os três temas da segurança nuclear, da segurança alimentar e da troca de prisioneiros constam da declaração final. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou que se tratava de "condições mínimas" para as negociações com a Rússia, aludindo ao facto de que muitas outras áreas de desacordo entre Kiev e Moscovo serão mais difíceis de ultrapassar.

O primeiro-ministro do Qatar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, referiu um dia antes que o seu rico país do Golfo foi o anfitrião de conversações com delegações ucranianas e russas sobre a reunificação de crianças ucranianas com as suas famílias, que até agora resultaram na reunião de 34 crianças.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, falando aos repórteres no resort no sábado, disse que "vai ser preciso trabalho" e que os países estão a intensificar os esforços de nações como o Qatar.

"Vai ser necessário um esforço da comunidade internacional, não apenas das vozes dos Estados Unidos ou da Europa, mas também de vozes invulgares para dizer que o que a Rússia fez aqui é mais do que repreensível e deve ser revertido", afirmou.

O Governo ucraniano considera que 19 546 crianças foram deportadas ou deslocadas à força e a Comissária russa para os Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova, confirmou anteriormente que pelo menos 2 000 foram retiradas de orfanatos ucranianos.

O Primeiro-Ministro do Montenegro, Milojko Spajic, afirmou na reunião de domingo: "Como pai de três filhos, estou profundamente preocupado com os milhares de crianças ucranianas transferidas à força para a Rússia ou para os territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia".

"Todos nós, nesta mesa, precisamos de fazer mais para que as crianças da Ucrânia regressem à Ucrânia", acrescentou.