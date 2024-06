De Euronews Travel

A Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas identificou os países que mais gastam em turismo, os que mais ganham e os destinos mais visitados no ano passado.

Os turistas alemães, britânicos e italianos estão entre os que mais gastam quando se trata de viajar.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), que identificou os países que mais gastam, que mais ganham e para onde foram as pessoas em 2023.

Os países europeus estão no topo da classificação em algumas das categorias - eis os resultados.

Quais são os países que gastam mais em turismo?

Os turistas chineses são os que mais gastam, com um total de cerca de 183 mil milhões de euros em 2023. Com a reabertura das fronteiras para as viagens internacionais, ultrapassaram os americanos, que gastaram 114 mil milhões de euros no ano passado. Um ano antes, os turistas dos EUA ocupavam o primeiro lugar.

Os alemães foram os terceiros que mais gastaram, com um total de 104 mil milhões de euros, e os britânicos os quartos, com 102 mil milhões de euros.

O Canadá, a Itália, a Índia, a Rússia e a Coreia completam a lista dos países que mais gastaram em turismo em 2023, com a Itália a passar do décimo para o sétimo lugar.

Que países estão a ganhar mais com o turismo?

No que diz respeito às receitas do turismo, o ranking é liderado pelos EUA, que ganharam 164 mil milhões de euros em 2023. Seguem-se a Espanha, que ganhou 86 mil milhões de euros, o Reino Unido com 69 mil milhões de euros, a França com 64 mil milhões de euros e a Itália com 52 mil milhões de euros.

Os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, a Austrália, o Canadá, o Japão, a Alemanha, a Arábia Saudita, Macau (China), a Índia e o México completam a lista dos 15 maiores contribuintes para o turismo.

Que países visitam os turistas?

Dois países europeus ocuparam os primeiros lugares no que respeita ao maior número de viajantes estrangeiros no ano passado. A França continuou a ser o país mais visitado do mundo, com 100 milhões de turistas internacionais. Espera-se que estes números se repitam também em 2024, com a realização dos Jogos Olímpicos de Paris em julho e agosto.

A Espanha ficou em segundo lugar, com 85 milhões. Ambos os países ficaram à frente dos EUA (66 milhões), da Itália (57 milhões) e da Turquia (55 milhões).

No total, sete dos dez destinos mais visitados situam-se na Europa, com a Itália, a Alemanha e a Áustria a completarem a lista. Este facto faz da Europa uma das regiões mais procuradas, atraindo o maior número de visitantes internacionais em todo o mundo.

A China também tem sido um destino de topo durante anos, mas o número de visitantes do país caiu drasticamente desde que foram introduzidos requisitos de entrada rigorosos durante a COVID-19. Os visitantes passaram de 65,7 milhões em 2019 para apenas 35,5 milhões em 2023.