Forças russas resgatam funcionários de um centro de detenção e matam os sequestradores

Direitos de autor AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Polícias russos, militares da Rosguardia e carros médicos reúnem-se perto de um centro de detenção pré-julgamento em Rostov-on-Don, Rússia, domingo, 16 de junho de 2024 - Direitos de autor AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Polícias russos, militares da Rosguardia e carros médicos reúnem-se perto de um centro de detenção pré-julgamento em Rostov-on-Don, Rússia, domingo, 16 de junho de 2024 - Direitos de autor AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De euronews com AP

As forças de segurança entraram um centro de detenção no sul da Rússia no domingo, matando os reclusos que tinham feito reféns dois membros do pessoal, informou a agência noticiosa estatal russa RIA Novosti.