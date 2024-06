Claudia Sheinbaum vence eleições e será primeira mulher presidente do México

De Euronews

Antiga autarca da Cidade do México foi eleita, segundo resultados preliminares, com quase 60% dos votos.

Claudia Sheinbaum vai ser a primeira mulher eleita presidente do México. Segundo os primeiros resultados oficiais, a antiga autarca da Cidade do México, de 61 anos, deverá vencer as eleições presidenciais com 58,3% do votos, batendo a empresária Xóchitl Gálvez, que conseguiu pelo menos 26,6% dos votos, de acordo com a contagem rápida já divulgada.

A confirmarem-se os resultados, Sheimbaum vai substituir o seu mentor, o atual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a partir de 1 de outubro.

Claudia Sheinbaum diz ter recebido telefonemas dos adversários Xóchitl Gálvez e Jorge Álvarez Máynez, parabenizando-a pela vitória.

“Vou tornar-me a primeira mulher presidente do México”, disse Claudia Sheinbaum no seu discurso de vitória.

“Demonstrámos que o México é um país democrático com eleições pacíficas”, acrescentou.

O Instituto Nacional Eleitoral do México, citado pela AP, informou que Sheimbaum, do partido de esquerda Morena - tal como Obrador - teve entre 58,3% e 60,7% dos votos. A candidata da oposição, Xóchitl Gálvez, ficou entre 26,6% e 28,6% dos votos e Jorge Ãlvarez Máynez não terá ultrapassado os 10,8% da votação.

De acordo com as projeções da agência eleitoral mexicana, o partido Morena, do ex-presidente López Obrador, terá a maioria no Congresso.

Isto deverá permitir a Claudia Sheinbaum implementar a sua agenda com facilidade.

López Obrador já felicitou Sheinbaum num vídeo publicado na rede social X.

O presidente cessante do México e mentor político de Sheinbaum disse que era um “dia de glória” para o povo do país.

“Parabéns a todos nós que estamos a viver estes tempos de transformação”, referiu.

Sheinbaum fez campanha garantindo que vai continuar o trabalho do antecessor e esteve sempre à frente das sondagens, apesar de constantemente desafiada por Gálvez. Foi a primeira vez no México em que duas mulheres disputaram a presidência.

A divulgação da primeira contagem oficial foi adiada várias vezes sem que tenha sido apresentada qualquer razão. Logo após o anúncio dos resultados, Gálvez escreveu nas redes sociais: "Os votos estão lá. Não os deixem escondê-los", lançando suspeitas sobre a contagem da votação.

Na praça principal da Cidade do México, a vitória de Sheinbaum não atraiu imeditamente multidões em júbilo a celebrarem a eleição da nova presidente, ao contrário do que aconteceu com López Obrador em 2018.