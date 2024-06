Líder da extrema-direita opõe-se ao envio de tropas francesas para a Ucrânia

Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Jordan Bardella, presidente do partido de extrema-direita Rassemblement National, na exposição Eurosatory em Paris.

De Euronews

O líder do Rassemblement National é a favor do fornecimento de armas à Ucrânia, desde que as remessas não incluam mísseis de longo alcance capazes de atingir a Rússia, o que, acrescenta, só contribuiria para escalar o conflito.