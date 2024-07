Estónia: proposta de estudo conjunto com a Rússia sobre o leito do rio Narva

De Euronews

Depois de a Rússia ter retirado cerca de 25 bóias de navegação estónias do rio Narva, em maio, a Estónia tentou novamente a diplomacia e propôs um estudo conjunto do leito do rio.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia propõe a realização de investigações conjuntas com as autoridades russas a fim de resolver a questão das bóias roubadas no rio Narva, uma fronteira natural que separa os dois países.

Na noite de 23 de maio, um guarda fronteiriço russo terá retirado as bóias que marcam a via fluvial do rio Narva, em águas estónias, alegando que tinham sido encontradas em águas russas.

A guarda de fronteira russa ainda não terá explicado por que razão pensa que as bóias se encontram nas suas águas.

Talin manifestou a sua preocupação e referiu-se a uma provocação russa.

O estado das massas de água naturais pode mudar ao longo de décadas em resultado das condições naturais. A Estónia propôs a realização de medições conjuntas, para final de agosto, visto que o último levantamento do leito do rio Narva tem quase 20 anos.

Se a Rússia recusar, a Estónia estudará a posição da faixa de navegação de acordo com as medições anteriores e reposicionará as bóias.