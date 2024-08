Novo sistema militar de laser de Israel: como a tecnologia transformará a guerra

De یورونیوز فارسی

Um olhar sobre a história mostra que a guerra levou muitas vezes ao avanço da tecnologia, o que normalmente tem um custo considerável na vida humana. Isto é tão verdadeiro hoje como no passado, e essas tendências podem ser vistas nos conflitos na Ucrânia e em Gaza.

A guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas viram ambas o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias para fins ofensivos e defensivos.

De muitas formas, a guerra na Ucrânia tornou-se o primeiro conflito de drones em grande escala do mundo e a primeira guerra de inteligência artificial. A tecnologia desempenha um papel preponderante neste "espetáculo" especial. Até os cidadãos ucranianos estão a utilizar estas tecnologias para ajudar as suas forças armadas, registando as posições dos veículos russos. Mas em Israel, está agora a ser desenvolvida uma ordem diferente de tecnologia: sistemas de defesa antimísseis laser.

Pode soar a ficção científica, mas numa altura em que países de todo o mundo lutam para desenvolver os seus próprios sistemas de defesa para fins militares, espera-se que este novo sistema se torne o primeiro protótipo operacional da sua classe. À medida que as tecnologias laser avançam, é valioso entender como esses sistemas funcionam e usá-los.

O que é um sistema de defesa antimísseis laser?

O novo sistema de defesa foi formalmente referido como o “Escudo de Luz”, mas é muitas vezes referido como o "Iron Beam". Trata-se de um sistema de armas laser de alta energia (HELWS) de 100 quilowatts que foi revelado pela primeira vez por Rafael, uma empresa israelita de tecnologia de defesa, em 2014, e pode ser implantado operacionalmente já no próximo ano.

De acordo com informações do site da empresa, o "Iron Beam" está desenhado para se adotar de forma rápida e eficaz, e neutralizar “uma ampla cadeia de ameaças de um alcance de centenas de metros a vários quilómetros”. É, essencialmente, um laser de defesa antimísseis, com um alcance praticamente ilimitado. Embora um alcance infinito seja impossível, uma vez que acaba por ficar sem peças e recursos energéticos, o "Iron Beam" tem um alcance muito profundo em comparação com os sistemas tradicionais, que dependem de mísseis para intercetar ataques que chegam.

O "Iron Beam" ou “Escudo de Luz” foi projetado para funcionar como parte do sistema de defesa antimísseis multinível Iron Dome de Israel.

A nova tecnologia de Israel é um exemplo de sistema de energia guiada, um tipo de arma que utiliza feixes direcionados de radiação eletromagnética para atingir determinados objetivos militares (neste caso, disparar mísseis do céu). Em geral, isso pode ser conseguido de várias formas, incluindo o uso de feixes de partículas, microondas de alta potência ou lasers de alta energia (HEL). Os dois últimos são desejados principalmente devido ao potencial uso estratégico, enquanto os sistemas HML parecem ser a forma mais comum de receber aplicações militares.

Os sistemas NHL são baseados em lasers de estado sólido, que usam cristais para converter energia elétrica em fótons. Estes lasers de estado sólido de alta potência produzem fotões que estão na parte infravermelha do espectro electromagnético, por isso são invisíveis ao olho humano.

Como são usados na guerra?

Depende da potência do comprimento de onda dos fotões do laser, da potência do feixe e da superfície que atinge. Por exemplo, lasers de baixa potência, como aqueles utilizados como marcadores ou exibições de luz em eventos públicos, criam fótões que fazem parte do espectro visível e, portanto, são muito fracos, por isso tendem a mover-se de níveis elevados sem causar danos.

Já os lasers de alta potência são utilizados para cortar carne em procedimentos médicos ou podem queimar, derreter ou vaporizar materiais em ambientes industriais. No contexto militar, como o "Iron Beam", o sistema poderia potencialmente cegar, cortar ou queimar mísseis ou drones de entrada de forma a perturbar a sua trajetória de movimento.

Embora os sistemas HML possam tornar-se em uma característica comum dos sistemas militares no futuro, eles têm as suas limitações. Em particular, requerem uma fonte de energia significativa para se manterem ativos. Para infligir danos a alvos que se encontram à distância, exigiriam dezenas ou mesmo centenas de quilowatts de força. Na maioria dos projetos de sistemas existentes, a fonte dessa força seria implantada através dp veículo que transportava as armas, o que significa que o laser só poderia ser disparado por um curto período de tempo antes de precisar de ser recarregado.

Os lasers também são muito sensíveis às condições meteorológicas. A chuva, o nevoeiro e o fumo podem limitar a potência do feixe uma vez que podem causar a sua dispersão.

Um de muitos

Em todo o mundo, os exércitos procuram desenvolver sistemas laser para os seus próprios fins. Embora as armas de energia guiada tenham sido utilizadas há muito tempo, muitos esforços para desenvolver esta tecnologia foram paralisados. No entanto, os avanços na tecnologia laser ao longo da última década tornaram estes sistemas mais atrativos.

Os Estados Unidos têm atualmente 31 programas de laser em execução e têm trabalhado para construir sistemas fiáveis, que possam operar no terreno.

Por exemplo, em fevereiro deste ano, os militares dos EUA implantaram quatro sistemas HAL baseados em camiões para testes no campo de batalha no Médio Oriente. Eles usam lasers de 50 quilowatts montados em veículos blindados de combate Staker.

A Marinha dos EUA também desenvolveu sistemas HAL, baseados em navios que visam drones, morteiros e mísseis, bem como helicópteros. Um navio da Marinha dos Estados Unidos, o USS Preble (DDG-46), deveria ser equipado com um laser energético equipado com o Sistema Integrado de Vigilância Óptica e Estrelas, ou Helios, em 2022.

A Força Aérea dos EUA também está interessada em implantar esta tecnologia nas suas aeronaves para fins defensivos e ofensivos. Ao mesmo tempo, a Rússia está a desenvolver um sistema HAL baseado em terra, que pode ser concebido para atacar e cegar satélites inimigos.

Dito isto, se Israel conseguir implantar o “Iron Beam” com sucesso no próximo ano, é provável que em breve surjam outros sistemas operacionais em outros lugares, especialmente à medida que o uso de drones em conflitos aumenta. Uma vez implantado, o sistema fornecerá dados reais sobre as suas experiências de campo, o que será útil para desenvolvimentos futuros.

Por um lado, tais sistemas podem ser ferramentas valiosas para a defesa das populações civis contra possíveis ataques de drones mas, por outro lado, como todas as novas armas, também destacam a natureza evolutiva da guerra.