Despesas globais com armas nucleares continuam a aumentar

A Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN) comunicou um aumento de 10 mil milhões de euros nas despesas globais com armas nucleares em 2023, em comparação com 2022.

Os nove Estados com armas nucleares continuam a modernizar as suas armas nucleares, à medida que os países aumentaram a sua dependência desse tipo de dissuasão em 2023, afirmou um grupo de reflexão sueco na segunda-feira.

"Não vemos as armas nucleares a desempenhar um papel tão proeminente nas relações internacionais desde a Guerra Fria", disse Wilfred Wan, diretor do programa de armas de destruição em massa do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo.

No início deste mês, a Rússia e a sua aliada Bielorrússia lançaram uma segunda fase de exercícios destinados a treinar as suas tropas com armas nucleares tácticas, parte dos esforços do Kremlin para desencorajar o Ocidente de aumentar o apoio à Ucrânia.

Num relatório separado, a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, ICAN, disse que os nove Estados com armas nucleares gastaram um total combinado de 85,4 mil milhões de euros em 2023. A coligação de ativistas para o desarmamento, com sede em Genebra, ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2017.

O grupo disse que os números mostram um aumento de 10 mil milhões de euros nas despesas globais com armas nucleares em 2023 em comparação com 2022, com os Estados Unidos a representarem 80% desse aumento.

"Tem havido uma tendência notável de aumento na quantidade de dinheiro dedicada ao desenvolvimento dessas armas mais desumanas e destrutivas nos últimos cinco anos", denuncia Alicia Sanders-Zakre, Coordenadora de Política e Pesquisa da ICAN.

O segundo maior gastador foi a China, com 11 mil milhões de euros, e a Rússia foi o terceiro maior gastador, com 7,7 mil milhões de euros.

"Todo este dinheiro não está a melhorar a segurança global, na verdade está a ameaçar as pessoas onde quer que vivam", disse Sanders-Zakre.

O SIPRI calculou que cerca de 2.100 das ogivas instaladas foram mantidas em estado de alerta operacional elevado em mísseis balísticos, e quase todas pertencem à Rússia ou aos EUA. A China também deverá ter algumas ogivas em estado de alerta operacional elevado pela primeira vez.

"Lamentavelmente, continuamos a assistir a um aumento anual do número de ogivas nucleares operacionais", afirmou Dan Smith, diretor do SIPRI. A tendência irá provavelmente acelerar nos próximos anos e é extremamente preocupante", acrescentou.

A Rússia e os Estados Unidos possuem em conjunto quase 90% de todas as armas nucleares, segundo o SIPRI. As dimensões dos seus arsenais militares parecem ter permanecido relativamente estáveis em 2023, embora se estime que a Rússia tenha implantado cerca de 36 ogivas a mais com forças operacionais do que em janeiro de 2023, acrescentou o cão de guarda.

No seu Anuário SIPRI 2024, o instituto afirmou que a transparência em relação às forças nucleares diminuiu em ambos os países na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, e os debates sobre acordos de partilha nuclear aumentaram de importância.

Washington suspendeu o diálogo bilateral de estabilidade estratégica com a Rússia e, no ano passado, Moscovo anunciou que estava a suspender a participação no novo tratado nuclear START.

Do inventário global total de cerca de 12.121 ogivas em janeiro, cerca de 9.585 encontravam-se em reservas militares para utilização potencial. Estima-se que 3.904 dessas ogivas tenham sido colocadas em mísseis e aviões e as restantes estavam armazenadas a nível central.

Na Ásia, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte estão a tentar obter a capacidade de instalar várias ogivas em mísseis balísticos, segundo o instituto. A ONU, a Rússia, a França, o Reino Unido e a China já têm essa capacidade, o que permite um rápido aumento potencial das ogivas instaladas, bem como a possibilidade de os países com armas nucleares ameaçarem a destruição de um número significativamente maior de alvos.

O SIPRI sublinhou que todas as estimativas são aproximadas e que o instituto revê todos os anos os seus dados sobre as forças nucleares mundiais com base em novas informações e atualizações de avaliações anteriores.