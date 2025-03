A Turquia está a reprimir os grandes protestos desencadeados pela detenção de Ekrem Imamoglu, presidente da Câmara de Istambul e rival do presidente Recep Tayyip Erdogan.

PUBLICIDADE

As autoridades turcas detiveram vários jornalistas nas suas casas, segundo um sindicato dos trabalhadores dos meios de comunicação social, perante a escalada de protestos desencadeada pela prisão de Ekrem Imamoglu, presidente da Câmara de Istambul e principal rival do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

O sindicato Disk-Basin-Is avançou que pelo menos oito repórteres e fotojornalistas foram detidos no que disse ser um "ataque à liberdade de imprensa e ao direito do povo de saber a verdade".

"Não se pode esconder a verdade silenciando os jornalistas!", escreveu o sindicato na rede social X, apelando à sua libertação imediata.

As autoridades turcas não fizeram qualquer comentário imediato sobre as detenções.

Desde que se tornou presidente, em 2014, Erdogan tem visado constantemente os jornalistas.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras afirmou no ano passado que, durante a década de Erdogan no poder, 77 jornalistas foram condenados por "insultar o presidente", enquanto cinco foram mortos. Segundo a ONG, pelo menos 85% dos meios de comunicação social nacionais são controlados pelo governo.

A detenção de Imamoglu - membro do Partido Republicano do Povo (CHP) e indiscutivelmente a figura mais popular entre a oposição - é amplamente vista como uma manobra política para afastar um dos principais adversários de Erdogan da próxima corrida presidencial em 2028.

O ministro do Interior da Turquia adiantou que 1.133 pessoas foram detidas desde o início dos protestos, a 19 de março, reporta a AFP. Desde a última quarta-feira que se multiplicam manifestações em larga escala em várias cidades turcas, incluindo na capital Ancara, situada cerca de 450 quilómetros a leste de Istambul.

Imamoglu detido sob acusação de corrupção

Imamoglu foi detido na quarta-feira, desencadeando a maior onda de manifestações de rua na Turquia em mais de uma década, o que aumentou as preocupações com a democracia e o Estado de direito no país. No domingo, um tribunal deteve formalmente Imamoglu e ordenou a sua prisão até ao julgamento por acusações de corrupção.

Imamoglu foi preso por suspeita de dirigir uma organização criminosa, aceitar subornos, extorsão, registo ilegal de dados pessoais e fraude em concursos públicos - acusações que o próprio negou. Foi rejeitado um pedido de prisão por acusações relacionadas com terrorismo, embora as mesmas continuem a ser objeto de um processo judicial.

O governo rejeita veementemente as acusações de que a detenção de Imamoglu tem motivações políticas, insistindo que os tribunais turcos funcionam de forma independente.

O ministério do Interior anunciou que Imamoglu tinha sido suspenso das suas funções como "medida temporária".

Nas eleições primárias de domingo, Imamoglu foi aprovado como candidato presidencial do CHP. Foi apoiado por 1,7 milhões de membros do CHP e 13 milhões de não membros do partido.

Imamoglu foi eleito presidente da Câmara de Istambul em março de 2019, num duro golpe para o Partido da Justiça e do Desenvolvimento de Erdogan, que controlou a cidade durante um quarto de século.

O partido de Erdogan fez pressão para anular os resultados das eleições municipais na cidade de 16 milhões de habitantes, alegando irregularidades. A contestação resultou na repetição das eleições alguns meses mais tarde, que Imamoglu também venceu, desta vez por uma margem muito maior - aumentando a sua vantagem de 14 mil votos para mais de 800 mil.

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara de Istambul manteve o seu lugar na sequência das eleições autárquicas do ano passado, durante as quais o CHP obteve ganhos significativos em relação ao Partido da Justiça e do Desenvolvimento.