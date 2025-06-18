As equipas de emergência recuperaram na quarta-feira mais corpos dos escombros de um edifício de nove andares em Kiev, destruído por um míssil russo, elevando para 28 o número de mortos no último ataque à capital ucraniana.

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O edifício, situado no bairro de Solomianskyi, na capital, foi atingido diretamente e ruiu, naquele que foi o mais mortífero ataque russo à cidade este ano. As autoridades afirmaram que 23 dos mortos estavam no interior do edifício.

Enquanto os cães farejavam à procura de vítimas soterradas, os socorristas utilizavam gruas, escavadoras e até as próprias mãos para retirar os escombros do local.

O ataque da noite de segunda-feira para terça-feira fez parte de uma barragem que a Rússia tentou mais uma vez destruir as defesas aéreas ucranianas. Foram lançados mais de 440 drones e 32 mísseis, um dos maiores bombardeamentos contra a capital desde o início da guerra em 2022.

A Rússia lançou uma ofensiva de verão ao longo de partes da linha de frente de cerca de mil quilómetros e intensificou os ataques de longo alcance que atingiram áreas residenciais urbanas.

Ao mesmo tempo, os esforços de paz liderados pelos EUA não conseguiram ganhar força, enquanto as tensões no Médio Oriente e as tarifas comerciais dos EUA estão a desviar a atenção global dos apelos da Ucrânia a uma maior pressão diplomática e económica sobre a Rússia.

Bruxelas alerta para a agressão russa a longo prazo na Europa

Entretanto, a União Europeia (UE) afirma que a Rússia representa uma ameaça direta para o bloco através de atos de sabotagem e ciberataques, enquanto as suas despesas militares maciças sugerem que Moscovo também planeia utilizar as forças armadas noutros locais no futuro.

"A Rússia já é uma ameaça direta para a União Europeia. Este é um plano a longo prazo para uma agressão a longo prazo. Não se gasta tanto com as forças armadas se não se planeia utilizá-las", disse Kallas aos legisladores da UE em Estrasburgo, França, ao enumerar uma série de violações do espaço aéreo russo, exercícios militares provocatórios e ataques a redes de energia, oleodutos e cabos submarinos.

A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, fala aos meios de comunicação social na sede da UE em Bruxelas Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Kallas referiu que a Rússia já está a gastar mais em defesa do que os 27 países da UE juntos e que este ano irá investir mais "em defesa do que os seus próprios cuidados de saúde, educação e política social juntos."

A Rússia poderá estar pronta para atacar os membros da NATO dentro de 5 anos

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que a Rússia está a produzir tantas armas e munições em três meses como os 32 aliados em conjunto produzem num ano. Rutte acredita que a Rússia poderá estar em condições de lançar um ataque contra um aliado da NATO até ao final da década.

Na Europa, cresce a preocupação de que a Rússia possa tentar testar a garantia de segurança do Artigo 5 da NATO, a promessa de que um ataque a qualquer um dos aliados seria respondido com uma resposta coletiva de todos os 32.

Em 2021, os aliados da NATO reconheceram que os ciberataques significativos e cumulativos poderiam, em determinadas circunstâncias, ser também considerados um ataque armado que os levaria a invocar o artigo 5.