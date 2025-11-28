Freira espanhola detida por contrabando de arte sai em liberdade: "Não somos terroristas"

Depois de passar uma noite nas celas da sede da Guarda Civil de Burgos, Laura García de Viedma saiu em liberdade provisória, estando acusada de vender as obras de arte do seu convento, e de um dos seus subordinados num mosteiro vizinho.
Sister Act 2: Regresso ao Convento". O filme é, evidentemente, a sequela de uma das mais famosas sagas de freiras dos anos 90, protagonizada por Whoopi Goldberg, mas é também assim que se podem resumir as últimas 12 horas da irmã Isabel, aex-abadessa do convento de Santa María de la Bretonera, a norte de Burgos, Espanha, e da sua alegada companheira, a Irmã Paloma, pertencente a Orduña, outro convento da Biscaia ligado a este enredo cinematográfico.
Se na quinta-feira a 'Euronews' noticiou como a Benemérita teve acesso às instalações da Bretonera, situada na localidade de Belorado, para prender Laura García de Viedma e Susana Varo por tráfico de obras de arte do complexo religioso que se recusam a abandonar, esta sexta-feira ambas as freiras foram libertadas provisoriamente com acusações do tribunal de Briviesca. A Guardia Civil também libertou o antiquário acusado de conspirar com as irmãs para vender vários objetos do convento.
A irmã Isabel lidera um grupo de freiras rebeldes que, desde há um ano, estão em cisma com o Vaticano depois de terem abandonado o catolicismo e seguido as crenças de um falso bispo excomungado em 2019, Pablo de Rojas, fundador de uma seita em torno da sua figura.
A esta história surpreendente junta-se um processo coletivo de excomunhão, a fuga de uma das irmãs, um esquema imobiliário para adquirir outro mosteiro na Biscaia (Orduña) através da venda fraudulenta de um terceiro e a resistência numantina desta irmandade em abandonar a Bretonera, apesar de ter sido expulsa da Igreja Católica. As freiras são também acusadas de tráfico de dois quilos de ouro e de património histórico e artístico beliforiano. "Devemos ser criminosas terríveis", protestou ontem uma das religiosas, depois de a Guardia Civil ter entrado no seu convento-okupa.
"Estão a tirar pessoas entre os 90 e os 101 anos de um convento às 20:45, com uma temperatura de seis, cinco graus", denunciou a irmã Sion, a habitual responsável comunitária das suas companheiras, num vídeo gravado durante a detenção. "Não sei se somos as piores terroristas que este país tem, mas duvido que outras pessoas sejam tratadas como nós estamos a ser tratadas", declarou Susana Mateo, o nome da Irmã Sion aos olhos do Estado espanhol.
As freiras reconvertidas aos ensinamentos de Pablo de Rojas (que se liga à seita Palmar de Troya e se apresenta como "duque imperial, príncipe eleito do Sacro Império Romano-Germânico e cinco vezes Grande de Espanha") foram libertadas sem medidas cautelares. Mateo defendeu perante os meios de comunicação social reunidos esta manhã em Briviesca que a venda de antiguidades em conventos é "muito comum".
A investigação policial começou depois de os agentes terem detetado no mercado especializado de antiguidades várias obras que poderiam corresponder ao património histórico-artístico de Belorado. Os agentes verificaram que várias peças históricas tinham sido vendidas na Internet e encontraram numa loja de antiguidades em Madrid uma figura de Santo António de Pádua do século XVII pertencente a este local.
Além disso, foi encontrado no complexo de Orduña um número significativo de obras de arte pertencentes ao mosteiro de Belorado, que tinham sido deslocadas sem autorização.
Como começou a trama das freiras excomungadas?
As irmãs de Burgos declararam-se em rebelião em maio de 2024, por rejeitarem as mudanças decretadas pelo Concílio Vaticano II e por pretenderem seguir os ensinamentos do seu novo chefe espiritual, De Rojas, e do seu porta-voz, um antigo barman de Bilbau. Uma das 16 irmãs clarissas fugiu do convento alguns dias depois.
A Guardia Civil tentou aceder às instalações, a pedido do arcebispado local, uma vez que as freiras se recusaram a responder à convocatória. Segundo os seus antigos superiores, o caso tem como pano de fundo uma operação imobiliária promovida por De Rojas, em conluio com a ex-abadessa ontem detida. A isto junta-se a luta pelo poder da Irmã Isabel, que não foi autorizada a repetir o cargo.
A congregação das Clarissas de Vitória processou as suas colegas de profissão por incumprimento do contrato de venda do mosteiro de Orduña, assinado em 2020. As freiras do Belorado prometeram pagar-lhes 1,2 milhões em 2022 e 2023, pagamentos que nunca chegaram a ser efetuados porque a Santa Sé bloqueou a venda do mosteiro de Derio, com o qual a Irmã Isabel tencionava angariar o dinheiro. No entanto, parece que a ex-detida - há 24 horas - ainda tem alguns comparsas dentro da instituição religiosa basca, a julgar pelas suspeitas e detenções da Guardia Civil.