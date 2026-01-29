Reis de Espanha presentes na missa pelas vítimas do acidente de Adamuz

Os reis Felipe VI e Letizia de Espanha assistiram, esta quinta-feira, à missa fúnebre na cidade de Huelva em memória das vítimas do acidente ferroviário ocorrido em Adamuz no dia 18 de janeiro, no qual perderam a vida 45 pessoas e dezenas de outras ficaram feridas.

O bispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, foi o responsável por oficiar a cerimónia, à qual assistiram, para além de familiares e amigos das famílias, representantes do governo central, do governo regional da Andaluzia e da Câmara Municipal. No total, cerca de 5000 pessoas deslocaram-se ao pavilhão Carolina Marín.

Numa cerimónia marcada pela liturgia e pelas orações do bispo Gómez Sierra, foi Liliana Sáenz quem arrancou a maior ovação dos presentes, depois de falar em nome das vítimas.

"Não são apenas os 45 do comboio", disse Sáenz, que perdeu a mãe no acidente. "Nós somos as 45 famílias cujos relógios pararam às 19h45 daquela noite fatídica, somos as 45 famílias que se abraçaram naquele centro cívico onde a passagem do tempo foi inundada pelo silêncio e o silêncio deu lugar às lágrimas".

Num discurso marcado mais pela dor do que pela raiva, Sáenz quis deixar uma mensagem de gratidão aos habitantes de Adamuz, "esse pequeno canto que nunca esquecemos e que nunca esqueceremos". "Não hesitaram em mergulhar no caos do ferro retorcido, do sangue, da dor e das lágrimas".

A cerimónia deveria ter sido realizada na Catedral, mas o local foi alterado para permitir uma maior afluência de pessoas. A missa conta com a presença de mais de 300 familiares de algumas das vítimas mortais do acidente que ocorreu quando um comboio da Iryo descarrilou quando viajava entre Málaga e Madrid, o que fez com que um segundo comboio, um comboio da Renfe Alvia com destino a Huelva, saísse da linha.

Apesar da mudança para o pavilhão, devido ao carácter mariano da homenagem, o local acolheu várias imagens religiosas, incluindo uma escultura da Virgem da Cinta, padroeira de Huelva, bem como um crucifixo venerado pelo Papa João Paulo II. No final da missa, os reis aproximaram-se das famílias das vítimas para manifestar o seu apoio e apresentar as suas condolências.

Ausentes e presentes

Os familiares das vítimas ocuparam um lugar de destaque no anel central do pavilhão, que contou também com a presença da primeira vice-presidente do governo, María Jesús Montero, e dos ministros da Política Territorial e da Agricultura, Pescas e Alimentação, Ángel Víctor Torres e Luis Planas. O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, chegou acompanhado pelo líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Entre os ausentes, destacam-se o presidente do governo, Pedro Sánchez, e o ministro dos Transportes, Óscar Puente, que respondeu esta quinta-feira perante o Senado para prestar contas do acidente.

Para além das missas realizadas estes dias em várias cidades - na quarta-feira realizou-se outra em Sevilha e está prevista outra missa fúnebre para quinta-feira em Madrid - continua pendente a homenagem de Estado que o governo e a Junta da Andaluzia acordaram realizar no passado sábado em Huelva, e que foi adiada sine die devido à impossibilidade de algumas das vítimas em poderem comparecer.