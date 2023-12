2023: O ano das grandes falências

A Euronews Business analisa algumas das principais falências registadas este ano e explora as razões que estão na sua origem.

Este ano registou-se uma série de grandes e inesperadas falências, com o número a atingir o nível mais elevado no segundo trimestre (Q2) de 2023.

As falências abrangeram empresas de retalho, joalharia, padarias, livrarias, produtos farmacêuticos, criptomoedas, bancos e muito mais.

Embora algumas das maiores falências tenham ocorrido nos Estados Unidos, como o Silicon Valley Bank e a FTX, a Europa também testemunhou a sua quota-parte de empresas a fechar as portas.

Entre elas, a cadeia de lojas de ferragens Wilko foi, sem dúvida, uma das mais conhecidas. Em janeiro, a empresa tinha contraído um empréstimo de 40 milhões de libras junto da Hilco Capital, uma empresa de reestruturação. Em fevereiro, a Wilko anunciou a redução de 400 postos de trabalho, tendo finalmente revelado que ia entrar em falência em agosto.

A falência levou consigo 12 000 postos de trabalho e 400 lojas. A Wilko ficou com uma dívida de cerca de 625 milhões de libras esterlinas - e nem mesmo a fortuna multimilionária da família Wilkinson, fundadora da empresa, conseguiu servir de rede de segurança.

Em última análise, o colapso foi atribuído à falta de rapidez na supressão dos produtos com fraco desempenho, e por ter recusado o apoio às licenças enquanto ainda estava aberta durante a pandemia de COVID-19. A empresa foi também acusada de contrair empréstimos demasiado elevados e demasiado rápidos, sem ter tido tempo para elaborar um plano de redução de custos exaustivo ou para expandir a sua atividade em linha.

A cadeia belga de padarias e restaurantes, Le Pain Quotidien, também anunciou a insolvência da sua divisão no Reino Unido em julho de 2023. Desde então, a cadeia encerrou quase todas as suas sucursais no Reino Unido.

A padaria foi duramente afetada pela pandemia, com uma queda drástica do número de clientes, especialmente devido à subida do custo de vida e da inflação. As rendas mais elevadas, bem como os custos de mão de obra, também contribuíram para a erosão das margens de lucro.

A cadeia de papelaria Paperchase também caiu em fevereiro, após um par de anos difíceis devido a rápidas mudanças de proprietário, e ameaçando cerca de 1000 postos de trabalho. A marca foi rapidamente adquirida pela Tesco, que continua a armazenar grande parte da sua mercadoria, mas um grande número de lojas teve de encerrar.

A pedestrian passes a branch of British supermarket chain Tesco in east London on April 13, 2023. Britain's biggest retailer, supermarket group Tesco, reported Thursday, April AFP

O vendedor de livros em linha Book Depository, que detém o que alguns consideram a maior coleção mundial de livros ingleses em segunda mão, também fechou as portas em abril de 2023. Esta decisão foi tomada na sequência de grandes mudanças efetuadas pela Amazon, a empresa-mãe da empresa, relativamente à redução dos custos do departamento de livros.

A cadeia de supermercados de produtos congelados Iceland também anunciou o encerramento da sua sucursal na Irlanda em junho. Esta decisão foi tomada na sequência da declaração de falência do operador da sucursal irlandesa, a Metron Stores, com uma dívida de cerca de 36 milhões de euros.

A Iceland Ireland sofreu também um duro golpe na sequência da retirada de vários dos seus produtos de origem animal, como carne, frango, ovos, peixe e produtos diários, devido a suspeitas sobre a sua origem. Foi também fortemente criticada pela forma como geriu o encerramento das suas lojas na Irlanda, não tendo, nalguns casos, avisado os trabalhadores do despedimento.

A empresa britânica de ladrilhos Tile Giant optou por um acordo antes de serem nomeados administradores de insolvência. Foram encerradas 13 lojas, tendo sido suprimidos cerca de 43 postos de trabalho na sequência do acordo, que se deveu sobretudo ao facto de a empresa necessitar de mais financiamento do que o inicialmente previsto.

O retalhista de joalharia de gama alta Vashi anunciou a insolvência em abril, na sequência de um aviso de liquidação emitido por Canary Wharf, onde estava sediado, que também afetou vários outros gigantes da City, como a Allen and Overy.

Vários empresários proeminentes da cidade tinham investido dezenas de milhões de dólares na empresa, que tinha quatro lojas e cerca de 200 empregados. Estes investidores incluíam o fundador do fabricante de camisas Charles Tyrwhitt, Nick Wheeler, Sinclair Beecham, cofundador da Pret a Manger - e Willam Jackson, diretor executivo da Bridgepoint, uma empresa de capitais privados.

Em setembro, a marca de moda People Tree anunciou que iria liquidar a sua sucursal no Reino Unido, na sequência de dívidas superiores a 8 milhões de libras. A empresa devia centenas de milhares de libras a investidores como a Oikocredit e a Shared Interest, bem como a grandes fornecedores na Índia.

Apesar de estabelecer padrões elevados em matéria de comércio ético e artesanato étnico, a empresa não tem conseguido pagar os salários de vários funcionários desde julho, tendo despedido uma grande parte do pessoal em agosto.