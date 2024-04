De Indrabati Lahiri

Os valores da Bitcoin sobem durante vários meses e depois voltam a cair para metade. No entanto, desta vez, o mercado espera que a última redução seja diferente.

O quarto registo de redução da Bitcoin para metade está quase a chegar e, se a história servir de indicador, é provável que a criptomoeda registe um novo aumento após essa redução.

A queda do valor da Bitcoin para metade é um evento que ocorre aproximadamente de quatro em quatro anos, em que o número de bitcoins libertados como recompensas de exploração mineira diminui 50%. Atualmente, a recompensa da Bitcoin é de 6,25 BTC. No entanto, após o quarto "halving" (quebra para metade), a recompensa cairá para 3,125 BTC.

Como resultado, a quantidade de Bitcoins em circulação torna-se ainda mais escassa, provocando um aumento da procura entre os investidores. Isto deve-se principalmente ao facto da Bitcoin ter uma oferta finita, com apenas um máximo de 21 milhões de moedas em circulação para sempre.

Até agora, houve três "halvings" de Bitcoin, sendo que o próximo está previsto para 19 ou 20 de abril. A última redução para metade da Bitcoin ocorreu em 11 de maio de 2020, tendo as anteriores ocorrido em 9 de julho de 2016 e 28 de novembro de 2012.

Estes "halvings" são pré-programados no software de blockchain da Bitcoin e normalmente acontecem uma vez a cada 210.000 blocos minerados. Devido à incerteza de quanto tempo levará para minerar os próximos 210.000 blocos, após o evento anterior de "halving" do Bitcoin, é muito difícil prever a data exata do próximo.

No entanto, é possível fazer uma estimativa aproximada com base na quantidade média de tempo que normalmente leva para minerar um bloco. Atualmente, são necessários, em média, 10 minutos para extrair um bloco de Bitcoin, tendo já sido extraídos 834 327 blocos até 17 de abril.

Um relatório da Bitfinex publicado em 15 de abril sugere que os investidores podem estar a comprar mais bitcoin agora, antecipando o aumento do valor da moeda criptográfica nos próximos meses.



"À medida que a redução do Bitcoin para metade se aproxima - esperada para sábado, 20 de abril - a quantidade de BTC que sai das bolsas atingiu o ponto mais alto desde janeiro de 2023 na semana passada. Simultaneamente, a oferta inativa de mais de um ano, ou seja, o número total de BTC que não foi movimentado em mais de 365 dias, caiu drasticamente. Isto implica que o mercado se encontra num ponto de inflexão importante.

"Na sexta-feira, 12 de abril, a quantidade líquida de BTC que saiu das bolsas centralizadas (CEXes) foi de 6,767 BTC, que é a maior saída diária desde janeiro de 2023. Esta tendência sugere que os investidores estão a acumular BTC em antecipação a potenciais aumentos de preços "pós-halving", um período em que a recompensa pela mineração de Bitcoin é reduzida pela metade, reduzindo assim a disponibilidade de novo BTC no mercado.

"As ações atuais dos detentores de Bitcoin refletem aquelas vistas em dezembro de 2020, pouco antes de um aumento significativo no mercado de Bitcoin. Esse padrão sugere que podemos estar a entrar numa fase de crescimento semelhante.

"No mês passado, vimos investidores detentores de longo prazo (LTHs) que mantiveram o seu BTC por mais de 155 dias - vendendo ativamente as suas moedas a uma taxa de cerca de 16,800 BTC por dia."

A Bitcoin também aumentará após o evento de redução ("halving") pela metade em 2024?

Normalmente, os preços da Bitcoin continuam a subir por alguns meses após um mês de redução pela metade, subindo, em média, por sete meses. No entanto, este aumento também é visto como um sinal de aviso para o que é inevitavelmente um crash ou queda do mercado, devido a uma série de investidores, especialmente os de longo prazo, que vendem as suas participações em Bitcoin e lucram com os ganhos "pós-halving".

Por outro lado, os analistas esperam que os movimentos de preços da Bitcoin sejam ligeiramente diferentes após a próxima redução para metade, devido ao facto de a Bitcoin já ter registado aumentos consideráveis e mesmo novos máximos históricos antes da própria redução para metade. Como tal, todo o ciclo de preços que normalmente rodeia este evento parece ter ficado muito mais comprimido.

Brett Hillis, sócio da Reed Smith, afirmou numa nota por correio eletrónico: "A redução para metade deste ciclo é única. Historicamente, a redução pela metade levou a um aumento significativo de preços, mas desta vez, a Bitcoin já não está longe dos níveis recordes.

"É difícil dizer se isso pode limitar o aumento do preço, mas podemos muito bem estar à espera de alguma volatilidade de preços. Nestas circunstâncias, poderíamos assistir a um aumento significativo dos litígios no ecossistema das criptomoedas.

"A aprovação pela SEC de ETFs de Bitcoin à vista deu um impulso ao mercado em janeiro, e a recente aprovação de ETFs em Hong Kong fez subir ainda mais os valores. As aprovações regulamentares para produtos de investimento baseados em Bitcoin permitem o investimento de retalho regulamentado na classe de activos, o que pode amortecer a volatilidade a que tendemos a assistir.

"Embora as aprovações de ETF nos EUA e em Hong Kong permitam o investimento de retalho regulamentado na classe de activos utilizando essa estrutura, os mercados da UE tiveram de seguir um caminho diferente. As empresas da UE estão sujeitas ao regime OICVM, que limita o investimento em ETFs a vários tipos de investimento tradicionais, o que significa que um ETF Bitcoin não é possível ao abrigo do atual regime regulamentar.

"A ausência de um regime regulamentar que permita os ETF Bitcoin conduziu o mercado da UE numa direção diferente, que é a listagem de várias notas negociadas em bolsa de activos digitais".

Porque é que os preços podem não subir desta vez

Outra razão importante pela qual esta redução da Bitcoin para metade pode não provocar um aumento de preços tão grande como a última redução para metade em 2020, deve-se ao facto de a Reserva Federal dos EUA ter uma política monetária consideravelmente relaxada na altura. Isto significava que as taxas de juro na altura eram relativamente baixas.

No entanto, nos últimos meses, essa situação alterou-se consideravelmente, tendo a Reserva Federal dos EUA aumentado as taxas de juro para combater uma inflação elevada e persistente. As taxas de juro mais elevadas levaram a um maior interesse por títulos do Tesouro dos EUA e outros activos e investimentos que pagam juros.

Por sua vez, isto também levou a que as pessoas se afastassem de ativos mais arriscados, como a Bitcoin e outras criptomoedas. Embora tenha havido cada vez mais indícios de que a Reserva Federal dos EUA irá reduzir as taxas nos próximos meses, ainda não se sabe exatamente quando isso irá acontecer.

Assim, os investidores ainda podem ser cautelosos em investir tanto em Bitcoin antes que as taxas sejam cortadas. Outro fator importante para esta hesitação é o facto de o custo de vida ainda estar a subir em várias partes do mundo, o que faz com que muitos investidores tenham dificuldade em pagar as necessidades básicas e as hipotecas, reduzindo significativamente o rendimento disponível.

Neste caso, quando os consumidores investem, para além dos ativos que rendem juros, podem também optar por coberturas contra a inflação, como o ouro e outros metais preciosos.

Embora a Bitcoin seja, de longe, a criptomoeda mais conhecida, é também uma das mais caras para investir, devido à sua crescente popularidade, o que pode ser outro obstáculo para os novos investidores garantirem uma fatia do bolo.

A Bitcoin também tem vindo a registar uma concorrência crescente de outras criptomoedas, como a Ethereum, a Tether, a XRP e a Binance Coin, para citar algumas. Não só podem ser muito mais baratas para investir, como também, por vezes, apresentam melhores caraterísticas do que a Bitcoin, tais como maior privacidade, melhor funcionalidade de contrato inteligente e tempos de transação mais rápidos.