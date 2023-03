As expressões francesas que vão surpreender os estrangeiros

Em França, assinala-se a Semaine de la Langue Française et de la Francophonie - Semana da Língua Francesa e da Francofonia.

Portanto, esta é a melhor altura para celebrar a língua francesa e para pensarmos em algumas expressões que soam absurdas aos ouvidos estrangeiros.

Aqui estão algumas delas!

"Tomber dans les pommes"

Tradução literal: Cair nas maçãs

Significado: Desmaiar

Origem: A expressão é resultado de uma deformação linguística, que deriva da expressão medieval "Tomber dans les pâmes" - "se pâmer" significa desmaiar.

"Ça ne casse pas trois pattes à un canard"

Tradução literal: Isso não parte três patas a um pato

Significado: Não é nada de espetacular / é banal

Origem: Desconhecida

"Poser un lapin"

Tradução literal: Dar um coelho

Significado: Não aparecer num encontro ou reunião

Origem: A expressão remonta ao século XIX, e originalmente significava "não retribuir os favores de uma mulher".

"On n'est pas sorti de l'auberge"

Tradução literária: Nós não saímos da estalagem

Significado: Enfrentar um problema complicado que está longe de ter terminado

Origem: A expressão remonta ao termo "auberge", que se referia a uma prisão - um lugar onde, como uma estalagem, é oferecido quarto e alimentação aos prisioneiros.

"Avoir le cul bordé de nouilles"

Tradução literal: Ter o rabo forrado com esparguete

Significado: Ter sorte

Origem: Acredita-se que se trata de outra referência à prisão. Os presos que concordavam em estabelecer relações homossexuais obtinham muitas vantagens - tais como proteção e privilégios.

"Être sur son 31"

Tradução literária: Estar no seu 31

Significado: Estar bem vestido e usar roupas elegantes.

Origem: O '31' deriva possivelmente da palavra "trentain", outrora usada para descrever tecidos de luxo. Mas a origem aceite vem da Prússia, onde os soldados eram visitados pela hierarquia militar no 31º dia do mês. Para a ocasião, tinham de limpar o quartel e vestir-se para estar no seu melhor.

"Il y une couille dans le potage"

Tradução literal: A sopa tem um nó

Significado: Alguma coisa correu mal

Origem: A expressão vem da região de Vendée em França. As boas maneiras dizem que se deve retirar o "touille" (que significa colher se transforma em "testículo" com uma simples troca da primeira letra) da sopa antes de servir.

"J'ai le cafard"

Tradução literal: Tenho a barata

Significado: Estar deprimido. Os franceses não gostam de baratas

Origem: No século XVI, a palavra francesa "cafard" (que vem do árabe "kafir", que significa "malandro") referia-se a uma pessoa que não era muito religiosa e que fazia os outros acreditarem que era profundamente religiosa. Refere-se também a uma pessoa que denuncia os outros. Portanto, nada de bom.

"Avoir un poil dans la main"

Tradução literal: Ter um cabelo na mão

Significado: Ser preguiçoso

Origem: A expressão remonta ao início do século XIX e as suas origens não são conhecidas.

"Tu me cours sur le haricot"

Tradução literal: Tu corres no meu feijão.

Significado: Estás a enervar-me

Origem: A expressão francesa é uma mistura de várias origens: o verbo "courir" em francês significava "incomodar" no século XVI, e o verbo "haricoter" significava "ser mesquinho nos negócios" no início do século XIX.