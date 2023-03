Ator de Star Wars dá voz a aplicação ucraniana de alerta aéreo

Mark Hamill, o ator conhecido por interpretar Luke Skywalker na saga Star Wars, emprestou a sua voz a um aplicação móvel projetada para alertar os ucranianos sobre bombardeamentos aéreos vindos da Rússia.

A voz calma e tranquilizadora de Hamill, com a gravidade de um cavaleiro Jedi, insta as pessoas a procurarem abrigo quando as sirenes de ataque aéreo começam a tocar.

A aplicação, chamada "Air Alert", tem ligação ao sistema de defesa aérea da Ucrânia e alerta os utilizadores sobre a ameaça potencial de mísseis russos, bombas e drones explosivos.

"Não seja imprudente", aconselha a voz de Hamill. "O seu excesso de confiança é a sua fraqueza."

Quando o perigo passa, Hamill anuncia que "o alerta aéreo acabou", finalizando com a frase icónica: "May the Force be with you."

A aplicação de segurança ucraniana que salva vidas

A aplicação "Air Raid"foi co-desenvolvida pela Ajax Systems, uma fabricante ucraniana de sistemas de segurança.

Oleksandr Berezianskyi, diretor de Investigação e Desenvolvimento da Ajax Systems, realça: "Temos aproximadamente 10 milhões de instalações desta aplicação" e "metade da população adulta da Ucrânia usa a nossa aplicação para se informar sobre as ameaças aéreas".

De acordo com Berezianskyi, "ter a voz de Luke Skywalker significou muito para nós, ucranianos. Mostrou que temos o apoio de um mundo livre e unido".

Hamill diz que admirou - de longe, na Califórnia - como a Ucrânia "mostrou tanta resiliência... em circunstâncias tão terríveis".

A sua luta contra a invasão russa, agora já pelo segundo ano, lembra-o da saga Star Wars, de corajosos rebeldes a lutarem e finalmente derrotarem um vasto e assassino império.

Dar voz à versão em inglês da aplicação de ataque aéreo e dar-lhe o toque de Guerra das Estrelas foi a sua maneira de ajudar.

“Um conto de fadas sobre o bem contra o mal está em consonância com o que está a acontecer na Ucrânia”, diz Hamill.

Hamill também está a recolher fundos para comprar drones de reconhecimento para as forças ucranianas nas linhas da frente. Autografou posters do Star Wars que estão a ser sorteados.

“Aqui estou sentado no conforto da minha própria casa quando na Ucrânia há falta de energia e escassez de alimentos e as pessoas estão realmente a sofrer”, diz. “Isso motiva-me a fazer o máximo que posso.”