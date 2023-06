Guillermo del Toro chama à atenção da indústria cinematrográfica

De David Mouriquand

Aclamado realizador mexicano passou pelo Festival de Cinema de Animação de Annecy e deixou alertas bem como críticas à indústria.

Este ano, o Festival de Cinema de Animação de Annecy, que termina amanhã à noite, optou por destacar a animação mexicana no programa excecional e diversificado.

Para assinalar a ocasião, o premiado realizador e animador do filme "O Livro da Vida", Jorge R. Gutierrez, foi convidado a criar o cartaz oficial do evento, e a animação mexicana foi tema de várias masterclasses ao longo da semana, nas quais tivemos o prazer de participar.

E quem melhor para liderar várias dessas masterclasses do que o célebre realizador Guillermo del Toro, o homem por trás de filmes aclamados como "Hellboy", "O Labirinto do Fauno", "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" e os filmes vencedores de Óscares "A Forma da Água" e "Pinóquio?”

A animação foi o primeiro amor de del Toro, como lembrou em Annecy ao relatar o seu início no género, usando a câmara Super 8 do pai.

Após a conquista do Óscar de Melhor Filme de Animação com "Pinóquio", o realizador disse que só tem algumas longas-metragens de ação restantes, afirmando que prefere concentrar-se na animação.

“Há mais alguns filmes de ação ao vivo que quero fazer, mas não muitos”, disse del Toro. “Depois disso, só quero fazer animação. Esse é o plano.”

Guillermo del Toro com o jornalista da Euronews David Mouriquand Euronews

As ambições do realizador de 58 anos para a animação a tempo integral merecem ser celebradas. Claramente significam tudo para ele, ao ouvir del Toro falar sobre o seu início em Guadalajara, a partilhar inúmeras anedotas e a comunicar o amor pela animação. É verdadeiramente viciante e muitas vezes muito engraçado.

O realizador lembrou que começar com pouco dinheiro significou cortar custos, inclusive com comida (“Descobrimos que a comida mais barata era comida de cão – é cheia de cálcio, então tínhamos comida de cão e todo o dinheiro que economizámos foi usado para comprar uma lente ou uma nova luz”), recordou o respeito eterno pelo seu tutor de efeitos especiais e “professor de maquilhagem” Dick Smith ("O Padrinho", "O Exorcista") e como o seu futuro sogro lhe disse que acreditava que as pessoas na indústria do cinema eram “muito indecentes” - ao que del Toro respondeu: “sou um homem decente, farei os meus bonecos de barro – há muito pouco espaço para cocaína!”

Também contou como o primeiro filme era para ser um filme stop-motion, e como esse plano foi por água abaixo quando vândalos assaltaram o estúdio e destruíram as centenas de marionetes e cenários, pondo fim ao seu sonho original e fazendo o jovem cineasta mudar para ação ao vivo – o filme de estreia foi "Cronos."

Está agora a receber a segunda oportunidade.

“Sanduíche de treta”

Mesmo que seja duas vezes vencedor do Óscar e considerado uma lenda do cinema, não pense por um único momento que o realizador não está de mãos atadas.

Del Toro criticou a indústria cinematográfica por ser “voltada para triturar as coisas e destruir a sua arte”, revelando que cinco dos seus projetos foram rejeitados pelos estúdios nos últimos dois meses.

“Nos últimos dois meses, disseram não a cinco dos meus projetos”, partilhou com o público de Annecy. “Assim não vai."

“Há sempre coisas, às vezes só se ganha um pouco mais de pão com as suas”, disse o realizador.

Acrescentou: “a taxa de produtividade em relação aos seus esforços continuará frustrantemente difícil e longa. E vai encontrar sempre idiotas pelo caminho. Mas tenha fé nas histórias que quer contar e espere até que alguém queira comprá-las.”

Tão sincero quanto ele é sobre os gatekeepers da indústria e os homens com dinheiro, no final tudo volta à paixão com del Toro. Durante as palestras em Annecy, del Toro enfatizou como o stop-motion é “a forma mais bonita de animação porque é a mais íntima.”

“Há sempre uma forte conexão entre o animador e o modelo físico”, continuou, acrescentando: “a animação é para os espíritos não domesticados. A animação está a dizer que se lixe para o mundo, pois foi apresentada quando você era uma criança. Não pare de dizer que se lixe para o mundo. Continue a dizê-lo até cair. Essa é a coisa importante sobre os monstros. Amo-os porque representam um que se lixe para o mundo.”

Del Toro também enfatizou como a animação é um meio colaborativo e a importância de transmitir conhecimento para que as gerações futuras possam ajudar a manter viva a forma de arte.

“Se ama a animação e não apenas a si mesmo, então ensine, partilhe. Se tem, partilhe. Somos um bando de malucos a tentar manter viva uma antiga forma de magia. Então, partilhe e passe adiante.”

O realizador passa das palavras aos atos. Raros são os realizadores como del Toro tão cheios de amor, humor e generosidade. Durante todo o festival, foi uma delícia vê-lo falar com o público, cumprimentá-lo e ouvir projetos de jovens cineastas e animadores.

No segundo seminário desta semana, disse aos alunos e animadores na plateia que não estão sozinhos mas conectados ao mundo, enfatizando a necessidade dessa grande comunidade se unir, partilhar recursos e apreciar o que os outros estão a fazer no terreno.

“Isso é o que há de bom em Annecy – não estão sozinhos, fazem parte de uma comunidade de malucos. É fantástico – aproveite-o!”

Por mais emocionante que isso seja, sem dúvida, se um vencedor de Óscar como del Toro tem os seus projetos cancelados, que esperança resta aos outros? Um pensamento sóbrio e um pouco deprimente.

No entanto, agradeça aos deuses da animação por festivais como o de Annecy. É um evento que não só celebra o melhor da animação, como também oferece uma plataforma considerável para talentos promissores que precisam de exposição para estabelecer as suas vozes numa cena internacional maior.

Não só para miúdos e tomar conta do asilo

O realizador mexicano insistiu que o meio da animação não é só para os jovens.

“Acredito que se pode fazer um drama de fantasia para adultos com stop-motion e comover as pessoas emocionalmente”, disse. “Acho que o stop-motion pode ser intravenoso, pode ir direto às suas emoções de uma forma que nenhum outro meio pode.”

Embora reconheça que a recente série de histórias animadas de sucesso de bilheteira como "Homem-Aranha: Através do AranhaVerso" e "Super Mario Bros. - O Filme" - além de citar "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", que estreou em Annecy e chega aos cinemas em agosto - ajudou o género e deu "um pouco mais de latitude", del Toro enfatizou que "ainda há grandes lutas a serem travadas.”

Na verdade, ele não mediu palavras em relação a Hollywood e aos grandes estúdios, afirmando que a animação é a forma mais pura de arte e que foi “sequestrada por um bando de bandidos” - aparentemente referindo-se aos estúdios de animação mainstream que evitam riscos com uma enxurrada interminável de pratos facilmente consumíveis.

“Temos que resgatá-la. Acho que podemos introduzir um monte de coisas boas, como um cavalo de Tróia, no mundo da animação.”

Tal como o género de terror tem sido considerado o género de lixo em Hollywood há décadas e está a atravessar uma espécie de reavaliação pelos grandes estúdios, a animação precisa ganhar uma maior valorização. Não pelo público, lembre-se. O Festival de Cinema de Annecy atesta a paixão e a empolgação que cercam a animação, com alguns dos espetadores mais agradecidos e encantadores que provavelmente conhecerá e com quem compartilhará exibições. A animação precisa de ter um lugar na mesa dos grandes numa indústria que consistentemente cria obstáculos.

“Ainda estamos sentados à mesa das crianças na indústria”, comentou del Toro. “Temos de lutar para mudar isso. (...) É por isso que festivais como o de Annecy são tão importantes.”

Tema animação "estilo-emoji", não a IA

O realizador afirmou que a animação “estilo-emoji”, em que todos são “felizes, atrevidos e rápidos”, só vai até certo ponto. Ao contrário da animação comercial, prefere ver a “vida real na animação” e acredita que não há um momento a perder.“

"Penso que é urgente ver a vida real na animação. As emoções são codificadas numa espécie de comédia romântica adolescente, quase um comportamento no estilo emoji. (Se) eu vejo uma personagem a erguer o sobrolho, ou a cruzar os braços, fazendo uma pose atrevida eu odeio. Por que é que toda a gente age como se estivesse numa sitcom? Acho que é pornografia emocional.”

Outro alerta de del Toro é contra a estupidez corporativa, não a inteligência artificial.

"Quando as pessoas dizem ter medo da Inteligência Artificial, digo não tenha medo de qualquer inteligência. Tenha medo da estupidez”, sublinhou del Toro.“Toda inteligência é artificial. A estupidez é natural. Completamente, 100% natural, orgânica. Tenha medo da estabilidade. Esse é o verdadeiro inimigo.”

Dito isso, lembrou como tentar evitar cenários digitais e efeitos tanto quanto possível. "Penso que precisamos de coisas que sabemos serem feitas por humanos para recuperar o espírito humano. Adoro coisas que parecem feitas à mão. Odeio perfeição.”

Concluiu, referindo-se ao discurso de estúdio: “penso que quando alguém chama histórias de 'conteúdo', quando alguém diz 'pipeline', estão a usar linguagem de esgoto.”

Guillermo del Toro durante a masterclass em Annecy. Euronews

Em relação aos filmes de ação que ainda faltam fazer, Guillermo del Toro deve filmar o seu projeto de paixão de longa data “Frankenstein" este verão (dependendo da greve dos argumentistas em curso). Oscar Isaac, Mia Goth e Andrew Garfield estão ligados ao projeto.

Del Toro também voltará à Netflix para sua próxima aventura em stop-motion, a adaptação animada do romance de Kazuo Ishiguro, "The Buried Giant.” O livro segue um casal de idosos que vive na Inglaterra pós-Arturiana fictícia, em que ninguém consegue reter as memórias de longo prazo. Del Toro conta rodar o filme usando a mesma técnica de stop-motion que usou em “Pinóquio."

E, considerando a impressionante arte em exibição neste filme vencedor do Óscar, podemos apostar que "The Buried Giant" confirmará a razão por que temos sorte de del Toro estar a optar por se concentrar na animação.

Afinal, os mundos impressionantes e fantásticos de Guillermo del Toro merecem não ficar presos ao mundo real – ainda mais quando a animação pode fazer muito mais.

Ele sabe disso. Annecy entende isso. E é hora de todo mundo entender.