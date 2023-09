Ator Tony Leung Chiu-wai homenageado em Veneza

De Euronews

Ator recebeu o Leão de Ouro pela carreira.

O ator chinês Tony Leung Chiu-wai foi homenageado no Festival de Cinema de Veneza.

Recebeu um Leão de Ouro pelo conjunto da sua obra e foi aplaudido de pé pela plateia.

O ator já fez mais de cem filmes.

Pelo segundo ano consecutivo, a passadeira vermelha do festival foi tomada de assalto por uma manifestação em solidariedade com o Irão.

Membros do júri, incluindo a realizadora Jane Campion, juntaram-se para alertar para a situação que se vive no país onde recentemente se condenou o realizador iraniano Saeed Roustaee, preso por ter exibido o seu filme ’"Os Irmãos de Leila”, em competição no Festival de Cinema de Cannes em 2022.