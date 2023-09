As condições climatéricas extremas e as doenças fúngicas devastaram as vinhas, fazendo com que a produção fique abaixo dos 44 milhões de hectolitros em 2023.

A Itália perdeu a sua querida coroa de maior produtor de vinho do mundo.

Este ano tem sido um desafio para os produtores de vinho em Itália, fazendo com que a produção caia 12% em relação a 2022.

As condições climatéricas extremas e as doenças fúngicas devastaram as vinhas, fazendo com que a produção descesse para menos de 44 milhões de hectolitros em 2023. Os produtores de vinho esperam a colheitamais pequena dos últimos seis anos.

A situação é ligeiramente melhor nas regiões do norte de Itália, incluindo o Piemonte, que registou um pequeno aumento de 0,8% na produção, de acordo com os lobbies italianos do vinho UIV e Assoenologi, uma associação de especialistas em vinho.

Mesmo assim, a queda global significa que a França vai recuperar o primeiro lugar pela primeira vez em nove anos.

A queda do vinho em Itália em 2023

A produção deverá registar uma quebra de 20% nas regiões do centro de Itália e de cerca de 30% nas regiões do sul, como a Sicília e Basilicata, de acordo com os dados das previsões de colheita.

A quebra deve-se ao efeito combinado do mau tempo e dos danos causados por um fungo chamado plasmopara viticola.

Este fungo é responsável por uma das doenças mais devastadoras da videira e é também conhecido por míldio da videira.

Os viticultores italianos esperam a menor colheita em seis anos. Andrea Cairone

Em condições quentes e húmidas, o crescimento de fungos brancos espalha-se pelas folhas e pelos frutos, provocando frequentemente a morte de partes da planta.

Este ano, a doença afetou particularmente as regiões do centro e do sul de Itália, devido ao aumento da precipitação.

"A colheita que estamos a enfrentar é muito complexa, caraterizada sobretudo pelos efeitos das alterações climáticas que, no final da primavera e início do verão, provocaram doenças patogénicas como o míldio, inundações, granizo e seca", afirmou Riccardo Cotarella, diretor da Assoenologi, em comunicado.

A queda da produção não afetará a qualidade do vinho, acrescentou Cotarella: "A partir da colheita de 2023, obteremos certamente vinhos de boa qualidade, com picos de excelência".

França luta contra a sobreprodução

A França assumiu o primeiro lugar como maior produtor de vinho do mundo, mas não foi necessariamente uma vitória para os viticultores.

Devido a uma tripla série de problemas - a crise do custo de vida, as mudanças nos hábitos de consumo e a ressaca da COVID - o país registou uma queda na procura de vinho.

O governo francês anunciou recentemente a afetação de 200 milhões de euros ao escoamento dos excedentes de produção de vinho, numa tentativa de apoiar os viticultores em dificuldades financeiras.

O dinheiro "destina-se a travar a queda dos preços e a permitir que os viticultores voltem a encontrar fontes de rendimento", declarou o Ministro da Agricultura, Marc Fesneau, aos jornalistas em agosto.

O ministro sublinhou, no entanto, que o setor também precisa de "olhar para o futuro, pensar nas mudanças dos consumidores e adaptar-se".