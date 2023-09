Quem será o grande vencedor da edição deste ano dos Prémios do Cinema Europeu?

PUBLICIDADE

A Academia Europeia de Cinema acrescentou mais 21 longas-metragens à sua lista de finalistas para os Prémios Europeus de Cinema de 2023, incluindo os filmes em estreia em Cannes The Zone of Interest, La Passion de Dodin Bouffant e Club Zero, bem como os filmes da Competição de Veneza Green Border, Woman of..., Holly e Io Capitano.

A lista de finalistas do 36º Prémio do Cinema Europeu inclui agora 40 longas-metragens.

No total, estão representados 31 países europeus, o que reflete a força e a diversidade das obras de cineastas europeus. A Academia Europeia de Cinema afirmou que mais de 40% de todos os filmes selecionados são realizados por mulheres.

Os primeiros 19 títulos que concorrem aos Prémios do Cinema Europeu de 2023 foram revelados em agosto e incluem os títulos de Cannes How To Have Sex, The Old Oak e Firebrand.

Entre os nossos favoritos aqui na Euronews Culture estão Kuolleet lehdet (Fallen Leaves), sombrio mas edificante de Aki Kaurismäki que dá as boas-vindas a todos os recém-chegados à obra do mestre da diversão, à sensação de bem-estar finlandês, e o terror de Christian Petzold, Roter Himmel (Afire), estreado na Berlinale, que entrou na nossa lista dos Melhores Filmes de 2023 (até agora); Bastarden de Nikolaj Arcel, no qual o sempre magistral Mads Mikkelsen interpreta um capitão empobrecido do século XVIII que tenta domar a região hostil da Jutlândia; e o vencedor da Palma de Ouro L'anatomie d'une chute deJustine Triet.

No entanto, para nós, há dois títulos que já se apresentam como fortes candidatos a Melhor Filme nos Prémios do Cinema Europeu deste ano: O ambicioso e profundamente perturbador filme sobre o Holocausto de Jonathan Glazer, The Zone of Interest(clique aqui para ver a nossa crítica de Cannes), e o poderoso drama sobre imigração Zielona Granica(Fronteira Verde) de Agnieszka Holland, um alerta emocionalmente devastador para as nações da UE e para a sua inação em relação aos horrores nos limites da Europa.(Clique aqui para ver a nossa crítica de Veneza).

The Zone of Interest A24

The Zone of Interest ganhou em Cannes o Grande Prémio e o Prémio FIPRESCI, enquanto Fronteira Verde ganhou o Prémio Especial do Júri em Veneza. Este último tem sido alvo de controvérsia - com uma enorme reação política contra o filme por parte do governo polaco.

Stanisław Żaryn, o plenipotenciário do governo para a segurança do espaço de informação polaco, acusou o realizador de estar "fora da realidade" e de fazer "insinuações que são usadas para atacar a Polónia, os polacos e o governo".

O ministro da Justiça, Zbigniew Ziobro, criticou Holland na Internet, comparando o filme e a sua representação dos guardas fronteiriços polacos a " propaganda nazi ".

A Federação dos Realizadores Europeus de Cinema (FERA) juntou-se a vários cineastas europeus que apoiaram Agnieszka Holland. Numa carta aberta, a FERA declarou-se "cheia de admiração" por Agnieszka Holland pela sua "força e coragem face aos terríveis ataques contra ela e o filme na Polónia. Apoiamos firmemente Agnieszka".

A Federação afirmou que os seus membros "apoiam totalmente" a Academia Europeia de Cinema (EFA), que também condenou os comentários de Zibro e elogiou Holland por "falar contra a injustiça e a opressão".

A reação política não impediu os espetadores polacos de irem às salas de cinema ver Fronteira Verde, apesar de algumas salas terem sido alvo de protestos de grupos neofascistas. O distribuidor polaco Kino Świat disse no início desta semana que o filme, lançado nas salas de cinema a 22 de setembro, tinha atraído 137.000 espetadores no fim de semana de estreia, o que é o melhor resultado para um filme polaco em 2023.

Foi também anunciado recentemente que o filme irá para o Vaticano, depois de ter sido selecionado para o 27.º Festival de Cinema Tertio Millenio, em novembro. O realizador polaco receberá também o Prémio Especial Fuoricampo do festival na Biblioteca do Vaticano, a 13 de novembro, antes de ser exibido na presença de altos representantes do Vaticano.

O prémio anual Fuoricampo é atribuído a um filme que tenha "explorado temas ligados ao sentido mais profundo da vida e que tenha abalado as consciências", segundo os organizadores do festival. O Festival de Cinema Tertio Millenio foi fundado pelo Papa polaco João Paulo II, Karol Wojtyła, que foi beatificado pelo Papa Bento XVI em 2011 e mais tarde canonizado como Papa São João Paulo em 2014.

Fronteira Verde Venice Film Festival

Os 4.600 membros da Academia Europeia de Cinema vêem os filmes selecionados e votam. Com base nos seus votos, as nomeações nas categorias de longas-metragens "Filme Europeu", "Realizador", "Ator", "Atriz" e "Argumentista" serão tornadas públicas a 7 de novembro de 2023.

Os vencedores serão anunciados na cerimónia dos Prémios do Cinema Europeu em Berlim, a 9 de dezembro de 2023.

Eis os títulos adicionais:

Animal - Sofia Exarchou (Grécia/Áustria/Bulgária/Roménia/Chipre)

Blaga's Lessons - Stephan Komandarev (Bulgária/Alemanha)

Club Zero - Jessica Hausner (Áustria/Reino Unido/Alemanha/França/Dinamarca/Qatar)

Do Not Expect Too Much from the End of the World - Radu Jude (Roménia/Luxemburgo/França/Croácia)

Excursion - Una Gunjak (Bósnia-Herzegovina/Croácia/Sérvia/França/Noruega/Qatar)

Explanation for Everything - Gábor Reisz (Hungria/Eslováquia)

Fronteira Verde - Agnieszka Holland (Polónia/França/República Checa/Bélgica)

Holly - Fien Troch (Bélgica/Luxemburgo/Países Baixos/França)

Housekeeping for Beginners - Goran Stolevski (Macedónia do Norte/Croácia/Sérvia/Polónia/Kosovo)

Io Capitano - Matteo Garrone (Itália/Bélgica)

Paradise Is Burning - Mika Gustafson (Suécia/Itália/Finlândia/Dinamarca)

Society of the Snow - JA Bayona (Espanha)

Stepne - Maryna Vroda (Ucrânia/Alemanha/Polónia/Eslováquia)

Sweet Dreams - Ena Sendijarević (Países Baixos/Suécia/França/Indonésia)

Tatami - Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Geórgia/EUA)

The Taste of Things - Tran Anh Hung (França)

The Promised Land - Nikolaj Arcel (Dinamarca/Alemanha/Suécia)

The Universal Theory - Timm Kröger (Alemanha/Áustria/Suíça)

The Vanishing Soldier - Dani Rosenberg (Israel)

The Zone of Interest - Jonathan Glazer (Reino Unido/Polónia/EUA)

Woman of... - Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Polónia/Suécia)

Os títulos previamente seleccionados:

PUBLICIDADE

20,000 Species of Bees - Estibaliz Urresola Solaguren (Espanha)

Afire - Christian Petzold (Alemanha)

Anatomy of a Fall - Justine Triet (França)

Behind the Haystacks - Asimina Proedrou (Grécia/Alemanha)

Blackbird Blackbird Blackberry - Elene Naveriani (Suíça/Geórgia)

Close Your Eyes - Víctor Erice (Espanha/Argentina)

Fallen Leaves - Aki Kaurismäki (Finlândia/Alemanha)

Femme - Sam H Freeman, Ng Choon Ping (Reino Unido)

Firebrand - Karim Aïnouz (Reino Unido)

How To Have Sex - Molly Manning Walker (Reino Unido/Grécia)

Kidnapped - Marco Bellocchio (Itália/França/Alemanha)

La Chimera - Alice Rohrwacher (Itália/França/Suíça)

Safe Place - Juraj Lerotic (Croácia/Eslovénia)

Slow - Marija Kavtaradze (Lituânia/Espanha)

The Animal Kingdom - Thomas Cailley (França)

The Goldman Case - Cédric Kahn (França)

The Happiest Man in the World - Teona Strugar Mitevska (Macedónia do Norte/Bósnia-Herzegovina/Bélgica/Eslovénia/Croácia/Dinamarca)

The Old Oak - Ken Loach (Reino Unido/França/Bélgica)

The Teachers' Lounge - Ilker Çatak (Alemanha)

A 36ª edição dos Prémios do Cinema Europeu realiza-se em Berlim, a 9 de dezembro. A Academia Europeia de Cinema entregará à atriz Vanessa Redgrave o Prémio Europeu de Carreira pelo seu notável trabalho.