Grammys Latinos atravessaram Atlântico e Shakira brilhou em Sevilha

De euronews

Artista colombiana juntou mais dois Grammys ao seu palmarés

PUBLICIDADE

Os Grammys Latinos atravessaram o Atlântico com a cerimónia a realizar-se pela primeira vez fora dos Estados Unidos. Shakira foi uma das estrelas da noite em Sevilha, a colombiana foi distinguida com dois prémios, incluindo a canção do ano, com a música sobre a traição do ex-marido, o ex-futebolista Gerard Piqué:

"Este prémio, quero dedicá-lo aos meus filhos, Milan & Sasha, porque lhes prometi que vou ser feliz. Prometi-lhes que vão ter uma mãe (...) Como disse um amigo, no passado já não há nada, só se recorda o futuro."

A noite foi dominada pelas mulheres. O prémio para melhor álbum do ano foi arrebatado por outra colombiana, Karol G, com "Mañana será bonito", a venezuelana Joaquina foi a artista revelação, enquanto a mexicana Natalia Lafourcade foi distinguida com a melhor gravação.

O flamenco não podia faltar em Sevilha, e deu à espanhola Rosalía a oportunidade de brilhar bem alto.

Artistas brasileiros dominam os prémios de língua portuguesa

No mundo lusófono, o grande destaque vai para a brasileira Gaby Amarantos, que viu "TecnoShow" ser escolhido como Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Em Nome da Estrela – Xênia França

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Jardineiros – Planet Hemp

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

"Distopia" – Planet Hemp e Criolo

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Serotonina – João Donato

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Decretos Reais – Marília Mendonça

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

PUBLICIDADE

TecnoShow – Gaby Amarantos

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Tudo O Que A Fé Pode Tocar" - Tiago Iorc & Duda Rodrigues