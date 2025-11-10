Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Cozinha italiana recebe primeiro "sim" da UNESCO para se tornar Património Imaterial da Humanidade

Pasta alla carbonara, um dos pratos mais icónicos e globais da cozinha italiana, numa fotografia tirada no Dia da Carbonara de 2019, em Roma
Pasta alla carbonara, um dos pratos mais icónicos e globais da cozinha italiana, numa fotografia tirada no Dia da Carbonara de 2019, em Roma Direitos de autor  AP Photo/Andrew Medichini
Direitos de autor AP Photo/Andrew Medichini
De Gabriele Barbati
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A aprovação foi dada pelo comité técnico de especialistas, e a decisão final está prevista para dezembro, numa reunião da UNESCO na Índia. Grande entusiasmo no setor e entre as autoridades italianas, mas a inclusão na lista da UNESCO não é garantida.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) deu o primeiro "sim" para que a cozinha italiana passe a fazer parte do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

O parecer positivo sobre a candidatura chegou esta segunda-feira do comité de peritos da UNESCO e deverá ser confirmado por uma decisão que será tomada pelo Comité Intergovernamental da agência da ONU, que se reunirá na Índia, em Nova Deli, de 8 a 13 de dezembro.

Em caso de resultado positivo , a cozinha italiana tornar-se-á a primeira no mundo a obter este reconhecimento. Até agora, apenas a pizza napolitana, ou seja, apenas uma parte do património culinário italiano, obteve o estatuto de património cultural mundial em 2017.

"É maravilhoso ver o interesse com que é acompanhado o processo de reconhecimento da cozinha italiana como património da UNESCO. Não há site de informação, jornal especializado ou televisão que não tenha escrito um artigo ou previsto uma reportagem", comentou o ministro da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas, Francesco Lollobrigida, pedindo às pessoas que esperem até "10 de dezembro" para se entusiasmarem.

"Candidatámos uma grande tradição, um elemento que nos distingue, mas ainda não alcançámos este grande e merecido objetivo", recordou o ministro.

Related

Como surgiu a candidatura da cozinha italiana à UNESCO

O processo começou em 2020, quando várias associações do setor e instituições culturais propuseram que a cozinha italiana fosse incluída na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A redação do dossiê de candidatura coube a Pier Luigi Petrillo, professor na universidade Luiss Guido Carli, em Roma, que demonstra uma certa prudência. "A avaliação técnica publicada hoje diz-nos que o dossiê está bem elaborado", salientou o professor à agência noticiosa Ansa, acrescentando: "este primeiro 'sim' não deve criar ilusões, porque o Comité Intergovernamental, que se reunirá na Índia em dezembro, tem a possibilidade de rever completamente a decisão".

Entre os pareceres favoráveis publicados simultaneamente pela UNESCO encontram-se também os relativos ao canto suíço, ao género musical cubano Son, ao origami japonês, ao vinho passito cipriota e à tradição religiosa ligada à paixão de Cristo no México.

Itália pode orgulhar-se de ter muitos ícones nacionais na lista do património material e imaterial da UNESCO. Entre outros, contam-se as "casas de fadas" da Sardenha, o canto lírico e a Via Ápia.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

UNESCO reforça proteção do património ucraniano

Do saquê à pintura eslovaca, o que há de novo na lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO?

Culinária de fusão: o que cozinham em Copenhaga os melhores chefs do mundo?