As alterações climáticas têm um impacto severo na produção agrícola a curto e longo prazo. Mas o que é que isto significa em termos práticos?

Andreas Karamanos, professor na Universidade de Atenas, revela que, de acordo com dados recolhidos "na Grécia, há 10 anos, permitiram prever uma diminuição, em média, da produção agrícola de 15% a 20%". Através dessa investigação, o especialista julga ser possível "estimar uma redução equivalente, ou mesmo maior, no Mediterrâneo Oriental e na região do Médio Oriente".

Nas contas dos investigadores, o impacto negativo do clima na agricultura será já uma realidade. Num "cenário com "cenário agudo, que projeta um aumento da temperatura de cerca de cinco graus até ao final do século os efeitos e impactos vão ser mais negativos do que o esperado e mais dramáticos".