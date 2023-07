Zehra Yıldırım, de 88 anos, abraça uma árvore para a proteger do abate, a 26 de julho. É protegida pela líder ativista Esra Işık. - Direitos de autor Beyond Fossil Fuels

Zehra Yıldırım, de 88 anos, abraça uma árvore para a proteger do abate, a 26 de julho. É protegida pela líder ativista Esra Işık. - Direitos de autor Beyond Fossil Fuels

Reuters De Lottie Limb com

Com os olhos do mundo postos em Rodes, vários ativistas chamam à atenção para a ironia do abate de árvores para a produção de carvão do outro lado do Mar Mediterrâneo, na Turquia.

Os habitantes de uma aldeia turca foram bombardeados com gás lacrimogéneo quando tentavam proteger a floresta de Akbelen de ser desbravada para a extração de carvão esta semana, de acordo com os ativistas. Durante dois anos, os habitantes da região de Muğla mantiveram uma vigilância constante sobre 780 hectares de floresta onde a empresa turca YK Energy está a tentar expandir a sua mina de carvão. Apesar de estar em curso um processo judicial sobre o local, perto da cidade de İkizköy, os trabalhadores florestais avançaram na segunda-feira, 24 de julho, levando a dias de confrontos ferozes entre os manifestantes e a polícia. "Numa altura em que dezenas de milhares de pessoas em toda a região mediterrânica fogem dos incêndios florestais provocados pela crise climática, é incompreensível que uma empresa seja autorizada a destruir uma floresta - um dos nossos mais importantes sumidouros de carbono - para expandir uma mina de carvão", afirma Duygu Kutluay, ativista da Beyond Fossil Fuels (BFF). Eis a evolução do conflito ambiental nos últimos dias e anos. 14 ativistas foram detidos na floresta de Akbelen Esta semana, foram destacados veículos blindados e forças de segurança para impedir os manifestantes de entrarem na floresta. A BFF afirma que os ativistas foram atingidos com "rajadas de bastões e gás lacrimogéneo" pela polícia turca armada com escudos antimotim e canhões de água. "Alguns ativistas foram hospitalizados. A minha avó desmaiou durante um confronto com a polícia. Vamos continuar a resistir", afirma Esra Isik, porta-voz do comité ambiental local. Arman Atılgan, advogado, disse que 14 ativistas acusados de "resistir aos agentes da polícia" tinham sido detidos durante os protestos desta semana. Porque é que as empresas de carvão estão a tentar expandir-se para a floresta de Akbelen? Muğla vive "sob o controlo" de três centrais elétricas - Yatağan, Kemerköy e Yeniköy - há 40 anos, diz a BFF. Nos últimos 35 anos, oito aldeias foram desflorestadas para a construção de minas de carvão para abastecer as centrais, de acordo com um relatório da organização não-governamental Climate Action Network Europe. Para manter as duas últimas centrais em funcionamento, a YK Energy - que foi comprada pelo grupo turco Limak e pela IC Ictas em 2014 - diz que é necessário extrair as reservas de lignite (também conhecida como carvão castanho) da floresta de Akbelen. Uma vez que as centrais foram construídas para funcionarem com base nas propriedades químicas das reservas de carvão locais, a empresa afirma que só este carvão é suficiente. "Estas centrais elétricas são de importância estratégica para a Turquia, produzindo uma média de 2,5% da procura de eletricidade do país e cerca de 62% da eletricidade utilizada na costa turca do Mar Egeu, um importante ativo da indústria turística do país", afirma um porta-voz da YK Energy. "Se as atividades mineiras não forem retomadas no sítio de Akbelen até setembro de 2023, a produção de eletricidade terminará em 2024." Em 2020, o ministério das Florestas deu permissão à YK Energy para expandir a mina a céu aberto na floresta na área de Akbelen. Mas as comunidades locais, cansadas da destruição ambiental, interpuseram uma ação judicial para se oporem à decisão. Como é que os habitantes locais estão a lutar para proteger a floresta de Akbelen? A batalha legal transbordou para confrontos no local. Em julho de 2021, trabalhadores florestais que operavam em nome da YK Energy deslocaram-se para o local e abateram 30 árvores, diz a BFF. Isto motivou a vigilância 24/7 por parte da população local. O 1.º Tribunal Administrativo de Muğla decidiu, em agosto de 2021, que não poderia haver mais limpezas até que se pronunciasse sobre a ação judicial. Mas em novembro de 2022, um relatório de especialistas nomeados pelo tribunal concluiu que a floresta era adequada para a exploração mineira, pelo que a suspensão temporária do corte de árvores foi levantada. No entanto, a YK Energy não avançou de imediato. Esta semana começa um novo trabalho de limpeza e os habitantes locais estão agora a ampliar o seu apelo para que o tribunal restabeleça a proibição temporária até à conclusão do processo. Na quinta-feira, alguns ativistas protestaram em frente ao Tribunal Administrativo de Muğla, com uma faixa a dizer "Justiça para Akbelen." Os ativistas dizem que a floresta de Akbelen será totalmente destruída até 31 de julho se a desflorestação continuar, algo a que estão determinados a opor-se. "Não vamos desistir dos nossos campos. Estas terras são nossas. Não as daremos a ninguém", diz Zehra Yıldırım, de 88 anos, natural de İkizköy, que vem de uma família de olivicultores, em turco. "Cortaram os nossos pinheiros. A nossa água corre debaixo das árvores, elas alimentam-nos. Se estas forem cortadas, ficaremos sem água. As florestas alimentam-nos. Não permitiremos que sejam cortadas." Todos devemos estar gratos aos heróis da floresta de Akbelen, muitos deles idosos, que estão a arriscar o corpo para se oporem a esta violência contra as nossas comunidades, a natureza e o clima", acrescenta Duygu Kutluay, ativista da campanha "Beyond Fossil Fuels."

Partilhe esta notícia Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Mais Menos Partilhar

Send

Partilhar

Send

Hot Topic

Saiba mais sobre

Crise climática