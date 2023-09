O "brutal" jogo de ontem em Nova Iorque mostra o risco acrescido para os jogadores, à medida que novos dados revelam que os Grand Slams estão a ficar mais quentes.

"Um jogador vai morrer", avisou o tenista russo Daniil Medvedev durante o seu jogo, ontem, do Open dos Estados Unidos, marcado por um calor intenso acompanhado por níveis elevados de humidade .

Enquanto Nova Iorque enfrentava uma onda de calor, o antigo número 1 do mundo esforçou-se por garantir o seu lugar nas meias-finais do campeonato na sexta-feira.

Mas os 35ºC passaram fatura, com Medvedev a debater-se com a respiração e a visão no confronto com o seu adversário e compatriota Andrey Rublev, igualmente encharcado de suor.

"Um jogador vai morrer e vocês vão ver", disse o terceiro cabeça de série para uma das câmaras durante o jogo, no dia mais quente do torneio até agora.

O seu comentário foi feito no momento em que a Organização Mundial de Meteorologia confirmou que o verão de 2023 será o mais quente de que há registo, o que constitui uma forte chamada de atenção para o quanto o mundo irá sofrer e perder com a intensificação da crise climática.

Quais são as regras para os jogadores de ténis durante as ondas de calor?

O tenista Andrey Rublev tenta arrefecer junto a um tubo de ar condicionado Seth Wenig/AP

Após o jogo, Medvedev comparou o calor "brutal" com as condições que experimentou durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Esse evento foi um palco global para a nova realidade do desporto sob as alterações climáticas. Muitos atletas desmaiaram e enfrentaram graves problemas de saúde devido ao calor excessivo.

Nos últimos anos, o Open dos Estados Unidos tem tido problemas com o calor. Em 2018, as temperaturas de 32ºC e a humidade esmagadora provocaram o colapso de um adepto de ténis nas bancadas, enquanto vários jogadores tiveram de procurar assistência médica.

Como resultado, a Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA) introduziu regras especiais, permitindo aos homens uma pausa de 10 minutos entre o segundo e o terceiro sets, em conformidade com os regulamentos do torneio feminino.

Com condições semelhantes este ano, Medvedev e Rublev puderam tirar partido desta pausa e de outras pausas curtas entre os sets, tomando duches frios, sentando-se debaixo de toalhas de gelo e desfrutando das unidades de ar condicionado nos seus lugares.

"No final do primeiro set já não conseguia ver a bola. Joguei com as sensações - tentar ir à bola, tentar correr, tentar apanhar as bolas - e ele fez o mesmo por vezes", disse Medvedev, que precisou de dois intervalos médicos e da utilização de uma bomba para aguentar.

A USTA introduziu uma nova regra na terça-feira para o resto do evento: permitiu que o teto retrátil sobre o campo fosse fechado - uma medida que normalmente só é tomada para bloquear a chuva.

Os eventos dos Grand Slams estão a ficar mais quentes, segundo uma nova análise

Uma nova análise da Associated Press (AP) mostra que os torneios de ténis do Grand Slam estão a ficar cada vez mais quentes.

A AP analisou o índice de conforto térmico, que mede a temperatura do ar em graus, tendo também em conta a humidade, a radiação térmica, o vento e outros fatores que afetam a forma como o corpo reage ao clima.

Foram analisados todos os eventos do Grand Slam desde 1988, o primeiro ano em que os quatro torneios tiveram 128 jogadores em campo para homens e mulheres. Coletivamente, as temperaturas máximas nesses torneios aumentaram quase 3ºC.

"As pessoas ouvem isso e não acham que seja muito. Não é necessariamente alarmante. Por vezes, essa mudança de 3 ou 4 graus pode provocar a duplicação ou mesmo a triplicação do número de dias quentes que vivemos", disse Daniel Bader, um cientista climático da Universidade de Columbia.

"As temperaturas da cidade de Nova Iorque têm vindo a aumentar e prevê-se que essa tendência se mantenha no futuro."

Quanto tempo durará a onda de calor em Nova Iorque?

A Câmara de Nova Iorque emitiu um aviso de calor na terça-feira, instando os nova-iorquinos a terem cuidado ao ar livre, a hidratarem-se e a procurarem refúgio em centros (cooling centres) preparados para o efeito, instalações públicas com ar condicionado, se necessário.

De acordo com a última previsão do Serviço Nacional de Meteorologia, as temperaturas perigosamente elevadas e a humidade deverão continuar na região nordeste até esta noite.

Uma frente meteorológica deslocar-se-á para leste, trazendo aguaceiros e trovoadas severas sobre partes do Estado de Nova Iorque na sexta-feira, altura em que terão lugar as meias-finais masculinas.

O calor deverá então deslocar-se para sul, afetando o Arizona e o sul da Califórnia.