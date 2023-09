É provável que o fenómeno meteorológico se prolongue pelo inverno até, pelo menos, à primavera do próximo ano.

Em julho, o regresso do fenómeno meteorológico El Niño foi oficialmente confirmado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Para além do aquecimento global provocado pelas emissões de carbono causadas pelo homem, os especialistas afirmaram que se trata de um "duplo golpe" para as condições meteorológicas extremas e as temperaturas recorde.

Agora, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) afirmou que existe uma probabilidade de 95% de que uma estação de El Niño moderada a forte continue até fevereiro de 2024.

E é provável que os maiores efeitos deste fenómeno meteorológico só se façam sentir no próximo ano.

Então, o que é que podemos esperar?

O El Niño irá afetar o clima da Europa este inverno?

Os fenómenos El Niño duram normalmente entre nove a 12 meses, mas podem persistir durante anos, atingindo o seu pico entre novembro e janeiro. Os cientistas não sabem muito bem porquê e ainda temos muito a aprender sobre estes padrões climáticos.

Espera-se que o evento atual se prolongue até 2024, prevendo os especialistas que se torne mais forte nos próximos meses e que termine na primavera do próximo ano.

No entanto, o complicado puzzle dos sistemas meteorológicos mundiais torna difícil prever de que forma o El Niño afetará o clima da Europa ao longo do ano.

A forma como altera a precipitação, o vento, as temperaturas e outros padrões climáticos também pode variar consoante a localização no continente.

"Os anos de El Niño têm tendência a ter um início de inverno (Nov-Dez) mais húmido e ocidental e um fim de inverno (Jan-Mar) mais frio e seco na maior parte do Norte da Europa", afirma o Professor Adam Scaife, responsável pela previsão a longo prazo no Met Office do Reino Unido.

Um homem passeia o cão pela manhã ao nascer do sol, enquanto nuvens de trovoada se reúnem ao fundo, Riedlingen, Alemanha. Thomas Warnack/dpa via AP

No sul da Europa, poderá haver condições mais húmidas em geral. Mas, acrescenta, é importante notar que esta é a média de muitos casos de El Niño e não é suficientemente forte para determinar o resultado com certeza.

"Em vez disso, o El Niño apenas altera a probabilidade a favor destes resultados".

O investigador observa ainda que se observa frequentemente um padrão ligeiramente diferente durante os fenómenos mais fortes, como o que se está a desenvolver agora.

A conclusão é que o nosso clima está cheio de surpresas. Nunca obtemos exatamente o que esperamos e o El Niño é apenas uma das várias influências nos padrões climáticos da Europa.

"A precipitação tropical desencadeia ondas à escala planetária que afetam a Europa no inverno. Estas podem ter origem no Atlântico tropical, bem como no El Niño no Pacífico", afirma o Professor Scaife.

Outras influências meteorológicas podem mesmo perturbar os padrões típicos do El Niño. A estratosfera - a segunda camada da atmosfera à medida que se sobe - também pode desempenhar um papel importante.

De dois em dois anos, por exemplo, dá-se uma quebra dos ventos nesta camada atmosférica. É frequentemente seguida de uma vaga de frio, independentemente de o El Niño estar ativo.

O que poderá acontecer em 2024?

Os efeitos do início do El Niño tendem a atrasar-se alguns meses.

"Há efeitos desfasados interessantes, por exemplo, na China, onde se esperam fortes chuvas de monção no verão e inundações após um grande El Niño", explica o Professor Scaife.

Há também uma maior probabilidade de temperaturas "mais quentes do que o normal" no próximo ano.

A última vez que um El Niño forte esteve em pleno andamento, em 2016, o mundo registou o ano mais quente de que há registo. Um grande evento no final deste ano daria uma grande probabilidade de bater recordes de temperatura mais uma vez.

A man pours cold water onto his head to cool off on a sweltering hot day in the Mediterranean Sea in Beirut, Lebanon. AP Photo/Hassan Ammar, File

Combinado com o aumento das temperaturas provocado pelo aquecimento global, os meteorologistas acreditam que, se as condições se conjugarem, 2024 poderá acabar por ser o ano mais quente de que há registo. Receia-se que possa ultrapassar o limiar de aquecimento de 1,5ºC.

Mesmo antes do início do fenómeno meteorológico em maio, as temperaturas médias globais da superfície do mar já eram mais elevadas do que em qualquer outro ano de que há registo. Este fenómeno poderá potenciar condições meteorológicas extremas em todo o mundo.

O que é o El Niño Oscilação Sul?

A Oscilação Sul El Niño (ENSO) é um padrão de aquecimento e arrefecimento das águas e ventos oceânicos do Pacífico centro-leste. Passa por períodos frios - La Niña - períodos neutros e períodos quentes - El Niño. As fases quentes tendem a ocorrer de dois em dois ou de sete em sete anos.

No entanto, o que acontece no Oceano Pacífico não fica lá. Compreender o funcionamento do sistema climático mundial é como encaixar as peças de um puzzle gigante.

Os oceanos interagem entre si e com a atmosfera, que, por sua vez, se alimenta dos oceanos. Isto tem impacto nos padrões de vento e nos sistemas meteorológicos em todo o mundo.

O atual El Niño segue-se a um raro período de La Niña "triplo mergulho" que durou quase três anos e terminou em março. Ambos têm a capacidade de provocar fenómenos meteorológicos extremos, com secas graves em todo o mundo nos últimos anos associadas ao La Niña, invulgarmente longo.

Pelo facto de que este El Niño provavelmente será um grande evento e que ocorrerá num clima mais quente do que nunca, podemos esperar impactos sem precedentes. Professor Adam Scaife Responsável pela previsão a longo prazo no Met Office do Reino Unido.

As investigações sugerem que as alterações climáticas poderão levar a que estas oscilações entre quente e frio sejam mais profundas e mais intensas.

O Professor Scaife afirma que o efeito exato das alterações climáticas no El Niño é ainda incerto.

"Estamos, no entanto, confiantes de que os impactos de um determinado El Niño estão a tornar-se cada vez mais fortes à medida que o clima aquece", explica.

"Para além do facto de que este El Niño será provavelmente um grande evento e que ocorrerá num clima mais quente do que nunca, podemos esperar impactos sem precedentes."