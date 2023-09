A desobediência a uma ordem policial pode ser punida com uma pena máxima de seis meses de prisão na Suécia.

Greta Thunberg foi acusada de desobediência a uma ordem da polícia, poucos meses depois de ter sido condenada pelo mesmo crime.

PUBLICIDADE

A ativista sueca do clima foi multada em 2500coroas suecas (cerca de 200 euros), em julho, por não ter abandonado um protesto quando a polícia lho ordenou.

Durante o processo judicial, admitiu ter desobedecido a uma ordem da polícia, mas declarou-se inocente, afirmando que agiu por necessidade.

Thunberg disse aos jornalistas no tribunal distrital de Malmö que era "absurdo que aqueles que agem de acordo com a ciência paguem o preço por isso".

Quando lhe perguntaram se seria mais cautelosa depois da multa, disse que os manifestantes contra o clima "definitivamente não vão recuar".

Manifestantes retornam a Malmö apenas algumas horas depois que Thunberg ter sido multada por desobedecer à polícia durante um protesto semelhante AP Photo/Pavel Golovkin

Poucas horas depois do veredito, Thunberg e outros ativistas do grupo "Ta tillbaka framtiden" ou "Reivindicar o Futuro" voltaram ao porto de Malmö e bloquearam uma estrada para camiões de petróleo em protesto contra a utilização de combustíveis fósseis.

Os ativistas, incluindo Thunberg, foram novamente retirados à força pelas autoridades.

Em comunicado, os procuradores afirmam que a manifestação de 24 de julho "não tinha autorização" e tinha perturbado o trânsito no movimentado porto. Acrescentam que os ativistas climáticos "recusaram-se a obedecer às ordens da polícia para abandonar o local".

"Trata-se, portanto, de um caso de recusa de cumprimento".

O segundo julgamento está marcado para 27 de setembro e Thunberg poderá enfrentar uma pena mais severa se for condenado pela segunda vez. Na Suécia, o incumprimento de uma ordem policial pode ser punido com uma pena máxima de seis meses de prisão.

Porque é que os manifestantes bloquearam o porto de Malmö?

A partir de 15 de julho, o grupo Rivindicar o Futuro organizou um protesto de vários dias, bloqueando as estradas do porto de Malmö, no sul da Suécia, e impedindo a entrada e saída de camiões-cisterna.

O grupo afirmou que se tratava de uma "resistência pacífica à indústria dos combustíveis fósseis que ameaça o futuro dos jovens".

PUBLICIDADE

Cerca de 20 membros do Recuperar o Futuro - incluindo Thunberg - regressaram a Malmö em julho e foram novamente levados pela polícia.

"A crise climática já é uma questão de vida ou morte para inúmeras pessoas", disse Thunberg numa publicação no Instagram no dia em que se juntou ao primeiro protesto em Malmö.

"Optamos por não ser espetadores e, em vez disso, paramos fisicamente a infraestrutura de combustíveis fósseis. Estamos a rivindicar o futuro".