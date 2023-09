De Euronews

Região foi castigada com chuvas intensas. Há relatos de mortes e de pessoas desaparecidas.

A Grécia voltou a ser castigada com inundações no rescaldo de chuvas torrenciais que varreram o centro do país.

A região já tinha sido atingida por tempestades mortais semanas antes.

Várias estradas ficaram danificadas e casas inundadas. Foram relatados cortes de energia na cidade de Vólos e na ilha de Evia.

Pelo menos oito aldeias receberam ordens de evacuação. Há relatos de mortes e de pessoas desaparecidas.