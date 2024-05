Os fabricantes de frotas de veículos pesados têm de orientar os seus esforços para a eletrificação.

PUBLICIDADE

Até 2040, os camiões da UE terão de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 90% em relação aos níveis atuais, uma vez que os ministros dos transportes concordaram hoje (13 de maio) em aumentar gradualmente a percentagem de veículos zero emissões na frota de pesados em todo o bloco.

Apesar das tentativas da Itália, da Polónia e da Eslováquia para bloquear a lei, as novas regras relativas aos veículos pesados mantêm o objetivo existente para 2025, atualmente fixado numa redução de 15% das emissões dos camiões pesados com peso superior a 16 toneladas.

A lei estabelece ainda que, a partir de 2030, os novos camiões com peso superior a 7,5 toneladas têm de reduzir as emissões em 45%, passando para 65% a partir de 2035 e atingindo finalmente uma redução de 90% das emissões a partir de 2040. Os novos autocarros urbanos terão de atingir um objetivo de emissões totalmente nulas até 2035, com um objetivo intermédio de 90% no prazo de seis anos.

Os veículos pesados são responsáveis por mais de 25% das emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes rodoviários na UE, de acordo com dados oficiais. Nos seus esforços para limpar o transporte rodoviário, a Comissão Europeia propôs uma revisão das normas de emissão de dióxido de carbono para os veículos pesados em fevereiro de 2023.

Os fabricantes de camiões e autocarros terão de investir principalmente na eletrificação, que o grupo de campanha Transport & Environment, com sede em Bruxelas, descreveu como uma "transição brutal", uma vez que as alternativas renováveis, como o hidrogénio e o biometano, podem não ser produzidas a tempo e, por conseguinte, não são opções possíveis.

Philip Hunter, analista do setor automóvel da ONG Carbon Tracker, congratulou-se com a nova lei, mas referiu um relatório recente que salienta os desafios que os fabricantes de veículos pesados terão de enfrentar, uma vez que este setor tem atualmente menos de 2% de veículos zero emissões na sua frota.

"Os fabricantes precisam de aumentar rapidamente a sua produção de veículos pesados elétricos a bateria e colaborar com os fornecedores de infra-estruturas de carregamento para garantir que os operadores de frotas são apoiados na adoção de veículos zero emissões", disse Hunter à Euronews.

Durante as negociações interinstitucionais entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho da UE, os responsáveis políticos e os funcionários da UE insistiram em que as novas regras fossem compatíveis com a competitividade, mas os representantes da indústria têm apelado repetidamente a "políticas de incentivo" para acelerar a transição ecológica dos transportes.

Raluca Marian, directora da Organização Mundial dos Transportes (IRU) para a UE, descreveu os objectivos alcançados como "idealistas" e "desligados das possibilidades de fornecimento de energia e das realidades empresariais no terreno", devido à falta de estações de carregamento suficientes em toda a UE e de capacidade das baterias para longas distâncias.

Sigrid de Vries, diretora-geral da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), fez eco de preocupações semelhantes, afirmando que os fabricantes estão a "fazer tudo o que podem" para descarbonizar, mas dependem de condições que estão "em grande parte fora do seu controlo".

Para Michael Nimtsch, cofundador e diretor-geral da Trailer Dynamics, um fabricante alemão de veículos comerciais pesados, a lei hoje adoptada é um "marco" que abre caminho à neutralidade climática e à descarbonização do transporte pesado de mercadorias.

A Comissão deverá avaliar a eficácia da nova lei até 2027, bem como a possibilidade de desenvolver uma metodologia comum para avaliar e comunicar as emissões de dióxido de carbono durante todo o ciclo de vida dos novos camiões e autocarros.