The Cube: O Hamas criou um sítio Web no qual se gaba de ter massacrado civis israelitas?

De Sophia Khatsenkova

Nesta edição, verificamos a veracidade de um sítio que, de acordo com vários funcionários israelitas e utilizadores das redes sociais, mostra a “verdadeira face” da organização militar que governa Gaza.

(Atenção: algumas ligações neste artigo contêm imagens que podem ferir a sensibilidade dos leitores).

Imagens e vídeos de tortura, corpos queimados e crianças mortas estão publicados no que muitos utilizadores das redes sociais afirmam ser o sítio Web oficial do Hamas. O sítio mostra a contagem das vítimas civis, incluindo o número de crianças mortas desde que o grupo atacou Israel a 7 de outubro. Foi amplamente partilhado pela conta do Twitter do Estado de Israel e por outros responsáveis, como o porta-voz do governo israelita.

Mas, ao investigar mais a fundo, encontrámos muitos elementos que permitem concluir que não foi criado pelo Hamas. Trata-se de um sítio satírico que tem como objetivo expor as atrocidades cometidas pelo grupo sediado em Gaza

Veja o vídeo.