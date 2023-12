O enviado da União Europeia para as Sanções, David O'Sullivan, considera que a luta contra a circunvenção (feita por países que fornecem à Rússia bens sancionados) deve começar no próprio bloco, numa entrevista exclusiva à euronews.

PUBLICIDADE

"A luta contra a evasão começa em casa", disse o alto-funcionário nomeado pela Comissão Europeia, numa entrevista sobre o impacto dos 11 pacotes de sanções que a UE impôs contra o regime russo, desde que esse país invadiu a Ucrânia em larga escala, em fevereiro de 2022.

Além de causar perdas económicas, um dos objetivos desta política é privar a Rússia de materiais e tecnologias que são usadas no campo de batalha. Mas a UE suspeita que muitos produtos que incluem componentes utilizados no fabrico de drones, mísseis e cartuchos de artilharia estão a ser reexportados através de países da periferia da Rússia.

"Estes produtos são europeus. São fabricados aqui e as nossas empresas estão - provavelmente sem querer ou talvez sem conhecimento - a enviá-los para algum lado e depois vão parar à Rússia", disse O'Sullivan, que foi encarregado de visitar países fora da UE que poderão, propositadamente, praticar a circunvenção dos chamados bens de "dupla utilização".

"Os Estados-membros estão a trabalhar arduamente para falar com as empresas europeias, investigar os fluxos comerciais e verificar se existem empresas que ainda enviam produtos que possam estar a ser reenviados para a Rússia", explicou.

Segundo O'Sullivan, os países da UE têm de encorajar as suas empresas a "fazer a devida diligência" para investigar os fluxos comerciais e detetar padrões suspeitos.

"A quem se está a vender? É uma empresa criada recentemente após a guerra ou é uma empresa de longa data com um bom historial de compra destes produtos, talvez a partir de outro local? É este o tipo de perguntas que as empresas têm de fazer", afirmou.

O alto-funcionário reconheceu, também, que "haverá sempre um certo grau de evasão" porque "há dinheiro a ganhar".

"A Rússia está a ter dificuldades em obter a tecnologia"

A UE, em colaboração com a Ucrânia, elaborou uma lista de 45 produtos altamente procurados pela campanha militar russa, incluindo componentes utilizados em dispositivos do quotidiano, tais como semicondutores, circuitos integrados, leitores de fibra ótica e cartões de memória.

Temos provas de que os russos estão a ter de lançar armas mais antigas, tanques mais antigos, para manterem as suas forças armadas equipadas. David O'Sullivan Enviado da União Europeia para as Sanções

A circunvenção, isto é ajudar a contornar as sanções da UE, é uma infração penal e já há investigações a dar frutos: um funcionário do Ministério da Defesa neerlandês foi detido, em novembro, por suspeita desta prática.

Mas O'Sullivan está confiante de que o combate à circunvenção está a funcionar, tornando "mais difícil, mais lento e muito mais caro para a Rússia conseguir adquirir estes produtos".

"A Rússia está a ter dificuldades em obter a tecnologia de que necessita e está agora a recorrer ao Irão ou à Coreia do Norte", explicou Sullivan. "E temos provas de que os russos estão a ter de lançar armas mais antigas, tanques mais antigos, para manterem as suas forças armadas equipadas", acrescentou.

As sanções também estão a ter um considerável impacto económico na Rússia, que dispõe "de menos 400 mil milhões de euros para gastar" e cujo défice orçamental é de cerca de 3%.

Apesar do crescimento da economia russa, 30% da despesa pública está a ser canalizada para a expansão das forças armadas, o que irá inevitavelmente privar o investimento na saúde, investigação, educação e outras áreas fundamentais.

"Penso que se trata mais de um furo lento do que de um rebentamento do pneu. Mas isto está a ter um impacto muito grave na economia russa e nas forças armadas russas", explicou. "Penso que, mais cedo ou mais tarde, vai ser muito, muito difícil para a Rússia manter este esforço", disse ainda.

Países terceiros estão a colaborar com UE

Há vários países terceiros que estão no radar da UE por facilitarem o fornecimento de bens de dupla utilização à Rússia, incluindo a Turquia e a China, tendo as exportações de ambos os países aumentado este ano.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, reuniram-se com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, na quinta-feira, e manifestaram a sua preocupação com a exportação de bens de dupla utilização para a Rússia por parte de empresas chinesas.

PUBLICIDADE

De acordo com altos funcionários da UE, embora as exportações globais dos chamados artigos de campo de batalha de alta prioridade da China para a Rússia tenham diminuído, os bens de dupla utilização continuam a suscitar preocupações.

De acordo com O'Sullivan, a "maioria" dos países que não aplicam sanções diretas contra a Rússia "não quer alimentar a máquina militar russa" e está a tomar medidas para impedir as reexportações.

As ambições de Putin de restabelecer a hegemonia russa na vizinhança imediata da Rússia é algo que não podemos aceitar. É por isso que, enquanto europeus, temos uma obrigação especial nesta situação. David O'Sullivan Enviado da União Europeia para as Sanções

A maior parte deles tem sido bastante reativa ao dizer: "Bem, na verdade, não queremos estar envolvidos neste comércio", explicou. "Não querem que os danos à reputação do seu país sejam vistos como um canal de circunvenção, porque isso fará com que as empresas pensem duas vezes antes de investir".

E a situação no Médio Oriente?

Os países terceiros levantaram a questão do conflito em curso no Médio Oriente desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro, mas não puseram em causa a legitimidade da UE para aplicar o regime de sanções contra a Rússia, segundo O'Sullivan.

PUBLICIDADE

"As ambições de Putin de restabelecer a hegemonia russa na vizinhança imediata da Rússia é algo que não podemos aceitar. É por isso que, enquanto europeus, temos uma obrigação especial nesta situação", disse.

Não vejo as pessoas dizerem: "Bem, não vos ajudaremos nas sanções contra a Ucrânia por causa da situação no Médio Oriente", acrescentou.

O'Sullivan afirmou ainda que o limite imposto pela UE ao preço do petróleo russo está a ter um impacto positivo na diminuição de receitas russas, mas reconheceu que países como a Índia continuam a comprar petróleo russo, que depois é vendido com lucro aos países da UE.

O bloco não sancionou o petróleo russo devido à dependência dos países do chamado Sul Global, mas em janeiro deste ano introduziu uma diferença de preços para garantir que Moscovo não beneficiava de lucros muito elevados.

"Penso que o principal objetivo é garantir que as receitas russas sejam gravemente afetadas pelo limite do preço do petróleo. E penso que temos muitas provas de que é esse o caso", afirmou o enviado.