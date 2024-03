Jovens, portugueses e verdes são os mais favoráveis a uma UE mais forte: sondagem exclusiva

Um em cada cinco eleitores europeus quer ver Bruxelas ganhar mais poderes nas próxima eleições, segundo a sondagem Euronews-Ipsos.

PUBLICIDADE

Jovens, portugueses e verdes: são estes os eleitores mais suscetíveis de favorecer a atribuição de poderes adicionais à UE, de acordo com uma sondagem exclusiva produzida pela Ipsos para a Euronews.

Numa altura em que a Europa se prepara para as eleições de junho e enfrenta grandes desafios, como a transição ecológica, a subida dos preços e a guerra, a Ipsos questionou milhares de eleitores em países que representam 96% da população da UE sobre as suas opiniões políticas.

Pouco mais de um em cada cinco dos inquiridos (22%) quer dar mais poderes à UE, enquanto quase metade (46%) é a favor do reforço do poder de decisão do seu próprio país, concluiu a Ipsos.

A sondagem encomendada pela Euronews - que entrevistou 25 916 pessoas em 18 países, por telefone e em linha, entre 23 de fevereiro e 5 de março - representa a primeira sondagem pan-europeia do género antes das eleições que se realizam de 6 a 9 de junho.

Com quase 400 milhões de eleitores, o processo de seleção dos 720 deputados do Parlamento Europeu será um dos maiores exercícios democráticos do mundo.

Dos 18 Estados-Membros da UE inquiridos pela Ipsos, o sentimento pró-europeu é mais forte em Portugal, onde mais de um em cada três (36%) espera que Bruxelas resolva os grandes desafios que se avizinham, enquanto 63% dos eleitores em França preferem que as decisões sejam tomadas em Paris.

Com 41% dos seus eleitores a favor de mais poderes da UE, a coligação dos Verdes da UE - que também inclui partidos regionalistas de locais como a Córsega e a Catalunha - é o grupo político mais favorável à UE.

Em contrapartida, quase dois terços (65%) dos eleitores do ECR, de direita, e quatro quintos (78%) dos eleitores do ID querem que os problemas sejam resolvidos por cada uma das capitais, em conformidade com as credenciais nacionalistas destes partidos.

Um quarto dos jovens (18-29 anos) quer uma UE mais forte, mas essa percentagem desce para apenas 20% no grupo etário dos 50-64 anos.

Os resultados refletem projeções mais amplas que revelam um afastamento dos partidos verdes e liberais pró-europeus em direção à direita radical, o que poderá dificultar a tomada de decisões em Bruxelas nos próximos cinco anos, mesmo que se mantenha uma maioria pró-europeia.

Em França, a Ipsos prevê que o grupo centrista do Presidente Emmanuel Macron perca seis deputados europeus. O Rally Nacional, dirigido pela sua rival eurocética Marine Le Pen, poderá ganhar dez, tornando-se o segundo maior partido no Parlamento Europeu.

Os inquiridos na sondagem da Ipsos foram questionados sobre a forma como pretendiam resolver os "grandes desafios que se avizinham" - e não faltam certamente muitos deles no prato dos decisores políticos.

A UE aprovou novas leis de referência para combater as alterações climáticas, mas os seus planos para reduzir as emissões em 55% até 2030 estão a encontrar uma oposição crescente por parte dos agricultores.

Enquanto a guerra se trava na Ucrânia, a atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez da defesa do bloco uma prioridade para o seu esperado segundo mandato - embora a política militar seja normalmente vista como uma questão nacional.