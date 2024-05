Semana Verde: Rios poluídos com químicos persistentes ameaçam saúde

Os rios poluídos com químicos persistentes podem ser sérias ameaças à saúde e o tema esteve em debate na Semana Verde, quinta-feira, em Bruxelas, promovida pela Comissão Europeia.

PUBLICIDADE

É uma distinção que o rio belga Mehaigne poderia ter dispensado: é um dos mais poluídos por TFA, um ácido orgânico forte tipicamente utilizado como solvente.

A Rede Europeia de Ação contra Pesticidas fez um estudo em 10 Estados-membros da UE (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Alemanha, Áustria, Espanha, Croácia, Bulgária e Suécia) sobre a presença na água de substâncias químicas que são poluentes persistentes.

Com base em 23 amostras retiradas de águas superficiais e subterrâneas, o Mehaigne é o terceiro rio europeu mais poluído, depois do Elba e do Sena.

“Estamos a detetar níveis muito elevados de contaminação que são mal monitorizados. Queremos destacar que a contaminação estava fora do radar e que pode ser descrita como generalizada", alertou Salomé Roynel, da Rede, em entrevista à Euronews, junto deste rio.

"Estamos junto a um curso de água que atravessa uma zona agrícola, mas que não está, por exemplo, perto de uma grande instalação industrial que possa dar origem a contaminações específicas", acrescentou.

Esta organização não-governamental alerta que estes químicos têm potencialmente efeitos tóxicos que podem causar malformações pré-natais e apela, portanto, à proibição dos pesticidas com produtos químicos persistentes.

O ácido TFA na água deriva da deterioração de certos gases refrigerantes ou de resíduos dos revestimento antiaderente, espumas e cosméticos.

De recordar que, no ano pasaado, o Parlamento Europeu, exigiu atualizações regulares sobre o risco destes químicos para a saúde humana.

Todos os componentes da nossa sociedade - sejam cidadãos, agricultores ou industriais - têm objetivos diferentes, necessidades diferentes. Mas precisamos de os combinar numa única abordagem da gestão da água. Pietro Francesco de Lotto Comité Económico e Social Europeu

Retirada do mercado?

A questão da qualidade da água é um dos temas da Semana Verde, em Bruxelas, organiada pela Comissão Europeia. Alain Maron, ministro da Transição Climática no governo local da região Bruxelas-Capital, defende uma resposta radical.

“Precisamos avançar em direção à retirada progressiva destes produtos do mercado. Francamente, penso que a única forma de nos livramos dos poluentes persistente é deixar de os libertar na natureza”, disse Alain Maron à Euronews.

Alguns participantes apelarem a uma revisão da gestão da água à escala europeia para dar resposta aos problemas de poluição e melhorar a qualidade para os consumidores.

"Precisamos de uma nova abordagem global do ecossistema hídrico", disse Pietro Francesco de Lotto, do Comité Económico e Social Europeu.

"Todos os componentes da nossa sociedade - sejam cidadãos, agricultores ou industriais - têm objetivos diferentes, necessidades diferentes. Mas precisamos de os combinar numa única abordagem da gestão da água", referiu.