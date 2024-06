Primeira-ministra da Dinamarca atacada em Copenhaga

A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen foi agredida por um homem numa rua central de Copenhaga, noticiaram os meios de comunicação social dinamarqueses.

O homem que atacou Frederiksen foi detido pela polícia imediatamente a seguir, mas o incidente deixou a primeira-ministra em estado de choque, confirmou o seu gabinete ao canal de televisão dinamarquês TV2.

"Devo dizer que isto abala todos os que lhe são próximos. Uma coisa destas não pode acontecer no nosso belo, seguro e livre país", publicou no X o ministro do Ambiente, Magnus Heunicke, do partido social-democrata de Frederiksen.

No mês passado, o primeiro-ministro da Eslováquia sobreviveu a uma tentativa de homicídio na cidade de Handlová, no centro do país.

Frederiksen tem sido apontada em Bruxelas como potencial sucessora de Charles Michel à frente do Conselho Europeu.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Tobias Billström, reagiu também ao ataque desta sexta-feira contra Frederiksen no X, afirmando que a agressão "absolutamente terrível" deve ser fortemente condenada.