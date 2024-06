Sondagem à boca da urna: coligação de centro-esquerda vence nos Países Baixos; PVV com fortes ganhos

De Euronews com AP, EBU

Coligação de centro-esquerda deve ganhar oito lugares, ao passo que o PVV, de extrema-direita, conseguirá sete eurodeputados, mais seis do que nas eleições de 2019.

As últimas sondagens realizadas nos Países Baixos sugerem que a coligação de centro-esquerda GroenLinks-PvdA é a formação política que mais deputados elege para o parlamento Europeu. A aliança liderada pelo ex-vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, terá conseguido oito lugares.

O PVV, partido de extrema-direita de Geert Wilders, deve conseguir sete mandatos, mais seis do que nas últimas europeuas em 2019.

O resultado do PVV está a ser visto como um sinal de possíveis ganhos eleitorais para a extrema-direita em toda a União Europeia.

No entanto, nas assembleias de voto, os sentimentos em relação a Wilders e à sua política de direita eram contraditórios.

"Estas eleições mostraram que as pessoas estão fartas do sistema atual e que é preciso mudar as coisas, mas não creio que a visão do Sr. Wilders seja a visão correcta", disse o eleitor Darpan van Kuik.

"Neste momento, para mim, a melhor opção deveria ser apoiá-lo (Wilders). Ele também está limitado pela Constituição nacional, não pode fazer mais do que isso", disse Sradhanand Sital.

O próprio Wilders mostrou-se radiante num post no X, descrevendo o seu partido PVV como "o maior vencedor".

Há seis meses, o PVV provocou ondas de choque em toda a Europa ao tornar-se o maior partido no parlamento nacional holandês e Wilders quer agora aproveitar essa popularidade e dar o mote para grande parte do bloco, com apelos a que o poder seja devolvido às capitais nacionais e afastado de Bruxelas, para que os Estados-membros tenham mais autonomia em questões como a migração.

Mas, tal como muitos partidos de extrema-direita de todo o bloco, Wilders quer obter mais poder no Parlamento Europeu, alegadamente para poder enfraquecer as instituições da UE a partir do seu interior.

No passado, Wilders apelou à saída dos Países Baixos da UE, à semelhança do Reino Unido, mas o manifesto do seu partido para as eleições que começaram na quinta-feira não menciona o chamado Nexit. Em vez disso, exorta os eleitores a apoiarem o PVV para que este possa mudar a UE a partir de dentro, à semelhança dos planos de muitos outros partidos de extrema-direita em todo o bloco.

"É preciso ter uma presença forte no Parlamento Europeu e garantir que, se necessário, possamos alterar as directrizes europeias para sermos responsáveis pela nossa própria política de imigração e de asilo", disse Wilders depois de votar em Haia.

Isto é muito importante como mensagem para a União Europeia e também para alcançar e criar um grupo maior no Parlamento Europeu Geert Wilders Líder do PVV

Wilders apelou a uma aliança alargada de partidos de extrema-direita para romper com a coligação tradicional de democratas-cristãos, socialistas, liberais e verdes.

"Criar um grupo maior no Parlamento Europeu", disse Wilders, "dá-nos o poder de alterar todos os regulamentos europeus para que possamos ser mais responsáveis por eles, aqui nos parlamentos nacionais".

Wilders, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e a líder da oposição francesa, Marine Le Pen, contrastam fortemente com grande parte da esquerda e com muitos partidos centristas, que apelam a uma abordagem europeia mais unida em tudo, desde as medidas relativas às alterações climáticas até à defesa, argumentando que as nações individuais apenas têm uma voz fraca na cena mundial.

"É importante que a União Europeia seja um parceiro bom e forte", disse Gerard Kroon, de 66 anos, que trabalha no município de Haia e votou na Câmara Municipal no partido pró-europeu Volt.

"Temos de fazer as coisas todos juntos. Não só na Europa, mas também nos Países Baixos".

Um ciclista passa por um cartaz das eleições europeias em frente à sala de concertos Concertgebouw, em Amesterdão, a 5 de junho de 2024 Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Desde as últimas eleições europeias em 2019, os partidos populistas, de extrema-direita e extremistas lideram agora governos em três países da UE, fazem parte de coligações governamentais em vários outros e parecem ter um apoio público crescente em todo o continente.

Ataque de pirataria informática

Entretanto, um grupo de piratas informáticos pró-Kremlin reivindicou a responsabilidade pelo que parece ter sido um ataque coordenado aos sítios Web dos partidos políticos neerlandeses e das instituições da UE no primeiro dia das eleições europeias.

Pelo menos três partidos políticos neerlandeses - a Aliança Democrata-Cristã (CDA), o Partido para a Liberdade (PVV) e o Fórum para a Democracia (FvD) - afirmaram que os seus sítios Web foram alvo de ciberataques na quinta-feira.

O partido de centro-direita neerlandês Apelo Democrata Cristão informou que o seu sítio Web estava "temporariamente menos acessível" devido a um ataque distribuído de negação de serviço na quinta-feira.

"No dia das eleições, consideramos isto um ataque a eleições livres e democráticas", publicou o partido no X.

A emissora nacional NOS informou que os sítios Web do partido PVV de Wilders e do Fórum para a Democracia, de extrema-direita, também estiveram brevemente fora do ar.

Os Países Baixos estão a eleger 31 dos 720 deputados do Parlamento Europeu para mandatos de cinco anos.

Os resultados finais para toda a UE serão anunciados em Bruxelas após o encerramento das urnas no domingo à noite.